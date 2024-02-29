***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak dışarıdan hizmet vermekte olan Sayın Dr. Selma KURTAY'ın 29.02.2024 tarihi itibarıyla görevinden ayrılması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevi sona ermiştir. Bu bağlamda, Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine ilişkin güncel bilgiler aşağıda verilmektedir.Adı SoyadıGöreviProf. Dr. Saim KILIÇKurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıProf. Dr. Dursun Ali ALPKurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiDr. Eyüp Vural AYDINKurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252887BIST