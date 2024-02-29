***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.02.2024 10:15
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak dışarıdan hizmet vermekte olan Sayın Dr. Selma KURTAY'ın 29.02.2024 tarihi itibarıyla görevinden ayrılması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevi sona ermiştir. Bu bağlamda, Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine ilişkin güncel bilgiler aşağıda verilmektedir.
Adı Soyadı
Görevi
Prof. Dr. Saim KILIÇ
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Prof. Dr. Dursun Ali ALP
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Dr. Eyüp Vural AYDIN
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252887
BIST
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12:229.152
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 89,68
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.166
12:2231,2258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0241
|Açılış
|: 31,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
12:2233,9487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0958
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
12:222.043,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,06
|Açılış
|: 2.043,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler12:22
|ISYAT
|12,10
|55.834.403
|% 10,00
|
|LMKDC
|28,66
|75.753.138
|% 9,98
|
|BMSCH
|26,26
|104.732.313
|% 9,97
|
|BRKVY
|199,60
|28.288.466
|% 9,97
|
|ISGSY
|30,70
|31.521.286
|% 9,96
|
|EMNIS
|162,00
|2.436.480
|% -10,00
|
|SNKRN
|40,50
|1.492.911
|% -10,00
|
|ERSU
|28,16
|6.274.696
|% -9,97
|
|KARTN
|115,40
|257.388.386
|% -6,63
|
|LINK
|396,75
|307.171.931
|% -4,57
|
|EREGL
|45,92
|5.525.748.229
|% -2,09
|
|PGSUS
|872,50
|3.448.633.173
|% 1,99
|
|THYAO
|281,50
|3.285.620.912
|% 1,99
|
|REEDR
|67,70
|2.146.259.639
|% 7,55
|
|MIATK
|73,50
|2.071.684.845
|% 3,16
|
|EREGL
|45,92
|5.525.748.229
|% -2,09
|
|ISCTR
|10,98
|806.311.083
|% 0,18
|
|EKGYO
|11,29
|779.520.746
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,44
|317.412.358
|% 0,18
|
|YKBNK
|23,34
|1.212.048.947
|% 1,48
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2231
|31,2258
|% 0,08
|
|Euro
|33,9324
|33,9487
|% 0,28
|
|Sterlin
|39,4255
|39,6232
|% 0,10
|
|Frank
|35,4108
|35,6241
|% 0,12
|
|Riyal
|8,3012
|8,3428
|% 0,08
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,42
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|887,36
|889,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|941,84
|946,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,96
|81,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,54
|2.035,83
|% 0,66
|
Seans Raporu
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