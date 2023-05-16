***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2023 16:52
***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MPARK
Açıklamalar MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak Lightyear Healthcare B.V. adına vekaleten Seyfi Emre Sarıgedik tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151699
BIST
16:554.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 48,04
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.573
En Düşük
4.406
16:5519,7117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0574
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
16:5521,4265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0631
|Açılış
|: 22,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
16:551.273,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.273,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler16:55
|SDTTR
|96,25
|169.991.629
|% 10,00
|
|ARMDA
|294,50
|8.187.643
|% 9,97
|
|AVHOL
|30,88
|8.723.044
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.867.777
|% 9,97
|
|EUPWR
|76,70
|909.029.618
|% 9,96
|
|AEFES
|61,90
|547.654.147
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|107.750.162
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,37
|5.582.720.187
|% -9,62
|
|AKBNK
|15,84
|5.326.847.022
|% -8,81
|
|YKBNK
|9,55
|6.680.615.222
|% -8,79
|
|KCHOL
|79,65
|8.403.562.561
|% -8,66
|
|YKBNK
|9,55
|6.680.615.222
|% -8,79
|
|ISCTR
|11,37
|5.582.720.187
|% -9,62
|
|AKBNK
|15,84
|5.326.847.022
|% -8,81
|
|THYAO
|134,20
|5.120.686.379
|% 7,88
|
|YKBNK
|9,55
|6.680.615.222
|% -8,79
|
|ISCTR
|11,37
|5.582.720.187
|% -9,62
|
|AKBNK
|15,84
|5.326.847.022
|% -8,81
|
|EKGYO
|6,27
|1.347.587.749
|% 5,73
|
|GARAN
|27,70
|3.226.096.165
|% -7,05
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7067
|19,7117
|% 0,29
|
|Euro
|21,4195
|21,4265
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,6130
|24,7364
|% 0,24
|
|Frank
|21,9441
|22,0763
|% 0,36
|
|Riyal
|5,2410
|5,2673
|% 0,27
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|-8,17
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-137,00
|
|Tam
|9.031
|9.280
|-125,43
|
|Yarım
|4.455
|4.592
|-79,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.289
|-47,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,23
|15,25
|0,01
|
|B. Petrol
|75,79
|75,79
|0,56
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:10ONCSM
Yüzde 9.94 oranında artışla 69.10 lira fiyatla işlem gören hissede 648, 798 adet işlem
-
17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 15 artarak (% 0.92 ) 5, 039
-
17:09XU100
Endeks 4, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 70, 697.00 milyon TL de
-
17:09KRDMD
Yüzde 5.39 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 326, 167 adet işlem
-
17:08PSGYO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 428, 908 adet işlem