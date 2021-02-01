***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.02.2021 18:06
***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Schroders Plc. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906734
BIST
17:591.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 21,33
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.501
En Düşük
1.472
17:597,1834
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -0,1359
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1683
17:598,6933
En Yüksek
|Değişim
|: -2,16%
|| -0,1921
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6685
17:59429,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,56
|Açılış
|: 429,97
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler17:57
|DZGYO
|5,50
|53.967.899
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.595.082
|% 10,00
|
|LUKSK
|47,08
|6.295.152
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.933.609
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.338.449
|% 10,00
|
|PAMEL
|22,30
|712.210
|% -8,98
|
|EMNIS
|35,76
|1.234.580
|% -7,84
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|KOZAL
|123,60
|2.099.912.314
|% 7,11
|
|KARSN
|5,37
|1.588.372.698
|% 3,07
|
|GARAN
|9,49
|1.467.882.077
|% 1,93
|
|ODAS
|4,16
|1.416.990.564
|% 9,76
|
|SISE
|7,39
|928.641.428
|% 2,21
|
|ODAS
|4,16
|1.416.990.564
|% 9,76
|
|EKGYO
|2,44
|735.065.830
|% 1,24
|
|KARSN
|5,37
|1.588.372.698
|% 3,07
|
|GSDHO
|2,55
|506.277.573
|% 9,91
|
|YKBNK
|2,88
|500.862.236
|% 1,05
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1805
|7,1845
|% -1,84
|
|Euro
|8,6871
|8,6931
|% -2,16
|
|Sterlin
|9,7725
|9,8215
|% -2,24
|
|Frank
|7,9782
|8,0262
|% -2,52
|
|Riyal
|1,9061
|1,9157
|% -2,03
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|21,82
|
|Altın Gr.
|431
|431
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|29,48
|29,51
|2,60
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,90
|0,57
|
|B. Petrol
|56,02
|56,02
|1,00
|