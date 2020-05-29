***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.05.2020 14:19
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.05.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847659
BIST
15:36105.169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -190,40
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
15:366,8364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0247
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8374
En Düşük
6,8095
15:367,6120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0647
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
15:36380,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,15
|Açılış
|: 380,58
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
380,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|9.858.885
|% 10,00
|
|EGGUB
|66,40
|5.419.367
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|21.194.178
|% 9,89
|
|MNDRS
|2,13
|322.733.966
|% 9,79
|
|GSDDE
|3,87
|20.757.088
|% 9,63
|
|TUKAS
|8,55
|627.761.950
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.826.519
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|130.397
|% -9,99
|
|GARAN
|7,89
|1.197.673.258
|% 1,41
|
|THYAO
|12,38
|715.901.477
|% -2,37
|
|TUKAS
|8,55
|627.761.950
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,27
|506.201.110
|% 5,83
|
|ASELS
|30,08
|391.485.918
|% 0,07
|
|MNDRS
|2,13
|322.733.966
|% 9,79
|
|TSKB
|1,09
|167.761.219
|% 3,81
|
|GSRAY
|3,27
|506.201.110
|% 5,83
|
|GARAN
|7,89
|1.197.673.258
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,46
|216.521.618
|% 1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4157
|8,4580
|% 0,56
|
|Frank
|7,0719
|7,1145
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8147
|1,8238
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|13,39
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,53
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.495
|21,10
|
|Tam
|2.537
|2.564
|14,10
|
|Yarım
|1.238
|1.251
|10,60
|
|Çeyrek
|619
|626
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,76
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,89
|0,08
|
|B. Petrol
|35,43
|35,43
|-0,60
|