***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2023 23:50
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 tarihli kararıyla, Denetim Komitesi'nin görüşü ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimiz'in 2023 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130753
BIST
17:594.813
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -83,14
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:5919,1787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 19,4380
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|Önceki Kapanış
|: 19,3900
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19,3439
En Düşük
19,1514
17:5920,7968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
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|Açılış
|: 21,1400
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|Önceki Kapanış
|: 21,1400
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21,1194
En Düşük
20,7532
17:591.213,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,73
|Açılış
|: 1.214,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.213,03
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
|
|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
|
|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
|
|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
|
|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
|
|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1685
|19,1787
|% 0,06
|
|Euro
|20,7828
|20,7968
|% -0,68
|
|Sterlin
|23,5727
|23,6910
|% -0,44
|
|Frank
|20,8718
|20,9975
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0949
|5,1204
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|-10,70
|
|Altın Gr.
|1.214
|1.214
|-6,71
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.194
|8.299
|-19,00
|
|Yarım
|4.017
|4.061
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.009
|2.031
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,83
|14,85
|0,11
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|1,28
|