***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler208.037 556.162 37.747 -35.851 10.260 -558.898 64.930 282.387 66.470 348.857Transferler64.930 -64.930Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.250 65.648 67.898 14.233 82.131Dönem Karı (Zararı)65.648 65.648 14.233 79.881Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.250 2.250 2.250Kar Payları-4.439 -4.439 -694 -5.133Dönem Sonu Bakiyeler208.037 556.162 37.747 -33.601 10.260 -498.407 65.648 345.846 80.009 425.855Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler208.037 556.162 -43.569 10.260 -482.677 290.423 538.636 130.561 669.197Transferler290.423 -290.423Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.659 170.037 168.378 29.913 198.291Dönem Karı (Zararı)170.037 170.037 29.913 199.950Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.659 -1.659 -1.659Kar Payları-3.724 -3.724 -3.724Dönem Sonu Bakiyeler208.037 556.162 -45.228 10.260 -195.978 170.037 703.290 160.474 863.764Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI481.949 322.441Dönem Karı (Zararı)199.950 79.881Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler308.566 249.236Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 108.884 72.855Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.239 274Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.239 274Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.158 16.519Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19.604 8.418Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler554 8.101Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler139.548 117.991Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -21.561 -4.517Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 161.109 122.508Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 9.795 34.845Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler40.454 6.984Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.512 -232Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-11.512 -232İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler12.990 16.180Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-327.478 -55.505İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-327.478 -55.505Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-56.829 4.500Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler234.979 90.833İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)234.979 90.833Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler185.688 45.142İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-23.370 -68.790Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-23.370 -68.790Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları521.506 345.297Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.013 -2.623Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 -2.541Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -35.663 -17.708Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 119 16YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-97.417 -53.968Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.423 272Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 13.423 272Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-105.158 -43.459Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -103.230 -40.361Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -1.928 -3.098Verilen Nakit Avans ve Borçlar-27.243 -15.298Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar9 -27.243 -15.298Alınan Faiz19 21.561 4.517FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-415.074 -64.223Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 634.489Kredilerden Nakit Girişleri0 414.489İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 220.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-168.759 -529.306Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.759 -441.395İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-150.000 -87.911Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-142.074 -100.138Ödenen Temettüler-3.724 -5.133Ödenen Faiz-100.517 -64.135YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.542 204.250NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.542 204.250DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 680.241 374.997DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 649.699 579.247Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 649.699 680.241Ticari Alacaklar6 1.634.103 1.318.054İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 2.798 194İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.631.305 1.317.860Diğer Alacaklar7 127.304 117.757İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 73.912 54.805İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar53.392 62.952Stoklar8 342.105 285.276Peşin Ödenmiş Giderler9 260.286 263.408İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 260.286 263.408Diğer Dönen Varlıklar13 88.817 76.597İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 88.817 76.597ARA TOPLAM3.102.314 2.741.333TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.102.314 2.741.333DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.053 1.053İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.053 1.053Diğer Alacaklar7 4.400 3.876İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.400 3.876Maddi Duran Varlıklar10 1.056.945 1.014.733Kullanım Hakkı Varlıkları11 605.947 539.308Maddi Olmayan Duran Varlıklar699.812 701.739Şerefiye38.661 38.661Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 661.151 663.078Peşin Ödenmiş Giderler9 351.456 324.183İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 351.456 324.183Ertelenmiş Vergi Varlığı22 444.560 421.896TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.164.173 3.006.788TOPLAM VARLIKLAR6.266.487 5.748.121KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 499.992 568.744İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 499.992 568.744Banka Kredileri5 179.992 168.744İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 320.000 400.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 759.217 705.507İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 759.217 705.507Banka Kredileri5 384.068 372.077Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 302.541 268.044Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 72.608 65.386Ticari Borçlar6 1.784.892 1.546.337İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 27.890 35.595İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.757.002 1.510.742Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 132.565 100.417Diğer Borçlar7 78.883 64.967İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 799 799İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar78.084 64.168Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 375.806 243.730İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 375.806 243.730Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 39.343 35.663Kısa Vadeli Karşılıklar76.124 52.807Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 32.497 23.779Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 43.627 29.028ARA TOPLAM3.746.822 3.318.172TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.746.822 3.318.172UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.374.896 1.474.898İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 1.374.896 1.474.898Banka Kredileri5 507.596 549.594Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 867.300 855.304İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 0 70.000Diğer Borçlar7 89.261 93.102İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 89.261 93.102Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 15.718 18.374İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 15.718 18.374Uzun Vadeli Karşılıklar12 46.891 37.944Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 46.891 37.944Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 129.135 136.434TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.655.901 1.760.752TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.402.723 5.078.924ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar703.290 538.636Ödenmiş Sermaye16 208.037 208.037Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 556.162 556.162Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-45.228 -43.569Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-45.228 -43.569Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-45.228 -43.569Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 10.260 10.260Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-195.978 -482.677Net Dönem Karı veya Zararı170.037 290.423Kontrol Gücü Olmayan Paylar160.474 130.561TOPLAM ÖZKAYNAKLAR863.764 669.197TOPLAM KAYNAKLAR6.266.487 5.748.121Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 2.186.803 1.211.304Satışların Maliyeti17 -1.596.037 -908.256TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)590.766 303.048BRÜT KAR (ZARAR)590.766 303.048Genel Yönetim Giderleri18 -197.746 -84.774Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 136.984 84.855Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -148.026 -57.029ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)381.978 246.100Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 17.266 234Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -5.754 -2FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)393.490 246.332Finansman Giderleri21 -183.745 -131.606SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)209.745 114.726Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.795 -34.845Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -39.343 -12.932Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 29.548 -21.913SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)199.950 79.881DÖNEM KARI (ZARARI)199.950 79.881Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar29.913 14.233Ana Ortaklık Payları170.037 65.648Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.659 2.250Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.074 2.813Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler415 -563Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi415 -563Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.659 2.250TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)198.291 82.131Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar29.913 14.233Ana Ortaklık Payları168.378 67.898http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028872BIST