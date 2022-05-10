***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 20:05
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
208.037 556.162 37.747 -35.851 10.260 -558.898 64.930 282.387 66.470 348.857
Transferler
64.930 -64.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.250 65.648 67.898 14.233 82.131
Dönem Karı (Zararı)
65.648 65.648 14.233 79.881
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.250 2.250 2.250
Kar Payları
-4.439 -4.439 -694 -5.133
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 37.747 -33.601 10.260 -498.407 65.648 345.846 80.009 425.855
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
208.037 556.162 -43.569 10.260 -482.677 290.423 538.636 130.561 669.197
Transferler
290.423 -290.423
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.659 170.037 168.378 29.913 198.291
Dönem Karı (Zararı)
170.037 170.037 29.913 199.950
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.659 -1.659 -1.659
Kar Payları
-3.724 -3.724 -3.724
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 -45.228 10.260 -195.978 170.037 703.290 160.474 863.764
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
481.949 322.441
Dönem Karı (Zararı)
199.950 79.881
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
308.566 249.236
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 108.884 72.855
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.239 274
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.239 274
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.158 16.519
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.604 8.418
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
554 8.101
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
139.548 117.991
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -21.561 -4.517
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 161.109 122.508
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 9.795 34.845
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
40.454 6.984
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.512 -232
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-11.512 -232
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.990 16.180
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-327.478 -55.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-327.478 -55.505
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-56.829 4.500
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
234.979 90.833
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
234.979 90.833
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
185.688 45.142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.370 -68.790
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-23.370 -68.790
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
521.506 345.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.013 -2.623
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -2.541
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -35.663 -17.708
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 119 16
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-97.417 -53.968
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.423 272
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 13.423 272
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-105.158 -43.459
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -103.230 -40.361
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.928 -3.098
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-27.243 -15.298
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
9 -27.243 -15.298
Alınan Faiz
19 21.561 4.517
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-415.074 -64.223
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 634.489
Kredilerden Nakit Girişleri
0 414.489
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 220.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-168.759 -529.306
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.759 -441.395
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-150.000 -87.911
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-142.074 -100.138
Ödenen Temettüler
-3.724 -5.133
Ödenen Faiz
-100.517 -64.135
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.542 204.250
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.542 204.250
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 680.241 374.997
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 649.699 579.247
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 649.699 680.241
Ticari Alacaklar
6 1.634.103 1.318.054
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 2.798 194
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.631.305 1.317.860
Diğer Alacaklar
7 127.304 117.757
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 73.912 54.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
53.392 62.952
Stoklar
8 342.105 285.276
Peşin Ödenmiş Giderler
9 260.286 263.408
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 260.286 263.408
Diğer Dönen Varlıklar
13 88.817 76.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 88.817 76.597
ARA TOPLAM
3.102.314 2.741.333
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.102.314 2.741.333
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
1.053 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.053 1.053
Diğer Alacaklar
7 4.400 3.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.400 3.876
Maddi Duran Varlıklar
10 1.056.945 1.014.733
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 605.947 539.308
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
699.812 701.739
Şerefiye
38.661 38.661
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 661.151 663.078
Peşin Ödenmiş Giderler
9 351.456 324.183
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 351.456 324.183
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 444.560 421.896
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.164.173 3.006.788
TOPLAM VARLIKLAR
6.266.487 5.748.121
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 499.992 568.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 499.992 568.744
Banka Kredileri
5 179.992 168.744
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 320.000 400.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 759.217 705.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 759.217 705.507
Banka Kredileri
5 384.068 372.077
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 302.541 268.044
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 72.608 65.386
Ticari Borçlar
6 1.784.892 1.546.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 27.890 35.595
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.757.002 1.510.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 132.565 100.417
Diğer Borçlar
7 78.883 64.967
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 799 799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
78.084 64.168
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 375.806 243.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 375.806 243.730
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 39.343 35.663
Kısa Vadeli Karşılıklar
76.124 52.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 32.497 23.779
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 43.627 29.028
ARA TOPLAM
3.746.822 3.318.172
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.746.822 3.318.172
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.374.896 1.474.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.374.896 1.474.898
Banka Kredileri
5 507.596 549.594
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 867.300 855.304
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 0 70.000
Diğer Borçlar
7 89.261 93.102
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 89.261 93.102
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 15.718 18.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 15.718 18.374
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 46.891 37.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 46.891 37.944
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 129.135 136.434
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.655.901 1.760.752
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.402.723 5.078.924
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
703.290 538.636
Ödenmiş Sermaye
16 208.037 208.037
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 556.162 556.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-45.228 -43.569
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.228 -43.569
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.228 -43.569
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 10.260 10.260
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-195.978 -482.677
Net Dönem Karı veya Zararı
170.037 290.423
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
160.474 130.561
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
863.764 669.197
TOPLAM KAYNAKLAR
6.266.487 5.748.121
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 2.186.803 1.211.304
Satışların Maliyeti
17 -1.596.037 -908.256
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
590.766 303.048
BRÜT KAR (ZARAR)
590.766 303.048
Genel Yönetim Giderleri
18 -197.746 -84.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 136.984 84.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -148.026 -57.029
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
381.978 246.100
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 17.266 234
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -5.754 -2
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
393.490 246.332
Finansman Giderleri
21 -183.745 -131.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
209.745 114.726
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.795 -34.845
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -39.343 -12.932
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 29.548 -21.913
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
199.950 79.881
DÖNEM KARI (ZARARI)
199.950 79.881
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29.913 14.233
Ana Ortaklık Payları
170.037 65.648
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.659 2.250
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.074 2.813
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
415 -563
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
415 -563
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.659 2.250
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
198.291 82.131
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29.913 14.233
Ana Ortaklık Payları
168.378 67.898
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028872
BIST