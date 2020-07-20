***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim
20.07.2020 17:54
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 2020 yılı 2. çeyrek Finansal Sonuçları 13.08.2020 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/04/2020 30/06/2020 13/08/2020
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860556
BIST
18:05119.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 494,78
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
18:056,8596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8499
18:057,8477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
18:05400,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,32
|Açılış
|: 400,43
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
401,37
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|6,16
|51.886.034
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|270.377
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|998.366
|% 10,00
|
|KENT
|1.510,40
|18.675.522
|% 10,00
|
|LINK
|28,82
|26.862.435
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,02
|174.067.393
|% -9,87
|
|AYES
|4,50
|213.806
|% -8,72
|
|ASUZU
|16,24
|169.208.482
|% -8,51
|
|AYEN
|5,52
|22.689.575
|% -8,00
|
|DITAS
|30,10
|5.431.166
|% -7,89
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 1,78
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 9,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6514
|8,6947
|% 0,70
|
|Frank
|7,2684
|7,3122
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8234
|1,8326
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,78
|
|Altın Gr.
|400
|401
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.601
|2.623
|23,60
|
|Tam
|2.679
|2.691
|24,20
|
|Yarım
|1.300
|1.316
|11,90
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,79
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|4,36
|4,36
|0,10
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|0,16
|