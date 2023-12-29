***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniBedelsiz Sermaye Artırımının İptaline İlişkin SPK Başvurusu - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.12.2023 tarihli kararı ile, Sermaye Azaltımı işleminin ivedilikle sonuçlandırılması adına, Sermaye Azaltım işlemi tamamlandıktan sonra yeniden değerlendirilmek üzere, Bedelsiz Sermaye Artırımı'na ilişkin başvurumuzun iptali ile talebimizin geri çekilmesine karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230807BIST