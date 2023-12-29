***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
29.12.2023 18:27
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Bedelsiz Sermaye Artırımının İptaline İlişkin SPK Başvurusu - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.12.2023 tarihli kararı ile, Sermaye Azaltımı işleminin ivedilikle sonuçlandırılması adına, Sermaye Azaltım işlemi tamamlandıktan sonra yeniden değerlendirilmek üzere, Bedelsiz Sermaye Artırımı'na ilişkin başvurumuzun iptali ile talebimizin geri çekilmesine karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230807
BIST
'
18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 73,84
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,4926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0685
|Açılış
|: 29,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
18:0532,8024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1295
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
18:051.962,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,50
|Açılış
|: 1.963,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,18
|115.009.254
|% 10,00
|
|NTGAZ
|23,10
|250.961.338
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.943.623
|% 10,00
|
|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
|
|GEDIK
|14,88
|26.179.651
|% 9,98
|
|EYGYO
|8,60
|24.413.351
|% -58,25
|
|SAMAT
|40,50
|20.589.906
|% -10,00
|
|UFUK
|89,30
|3.337.046
|% -6,49
|
|DGGYO
|28,50
|15.478.041
|% -3,85
|
|PKART
|32,10
|2.228.844
|% -3,25
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.384.568
|% 9,94
|
|THYAO
|228,60
|4.064.684.246
|% -0,17
|
|AKBNK
|36,52
|3.183.572.627
|% 1,33
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,88
|1.011.621.816
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.595.901.760
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
|
|ISGYO
|15,51
|1.547.643.952
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4826
|29,4926
|% 0,23
|
|Euro
|32,4801
|32,8024
|% 0,40
|
|Sterlin
|37,5474
|37,7357
|% 0,50
|
|Frank
|35,0474
|35,2586
|% 0,91
|
|Riyal
|7,8523
|7,8917
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,95
|23,98
|% 0,66
|
|Platin
|996,51
|1.001,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.104,07
|1.107,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,36
|77,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,58
|2.066,91
|% 0,66
|