***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniYasal YükümlülükMali Tablonun Verilme Tarihi25/02/2022AçıklamalarMLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanmış 01.01.2021-31.12.2021 Geçici Vergi Beyannamesi'nde verilen konsolide olmayan mali tablosu, SPK mevzuatına göre raporlanan değerleriyansıtmamaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004774BIST