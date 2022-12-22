***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 875.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.740.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ek AçıklamalarMLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") yönetim kurulu 22.12.2022 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği II-18-1" ("Tebliğ")'e uygun olarak Şirketimiz'in kayıtlı sermaye tavanına ilişkin üst limitin mevcut 875.000.000-TL'den 5.740.000.000-TL'ye artırılmasına ve geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, bu çerçevede Esas Sözleşme'nin 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına karar vermiştir. Gerekli izinlerin alınmasından sonra Esas Sözleşme tadili, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tadil Metni.pdfEK: 2 Amendmend of Articles of Association.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089228BIST