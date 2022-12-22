***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.12.2022 16:55
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 875.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.740.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ek Açıklamalar
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") yönetim kurulu 22.12.2022 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği II-18-1" ("Tebliğ")'e uygun olarak Şirketimiz'in kayıtlı sermaye tavanına ilişkin üst limitin mevcut 875.000.000-TL'den 5.740.000.000-TL'ye artırılmasına ve geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, bu çerçevede Esas Sözleşme'nin 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına karar vermiştir. Gerekli izinlerin alınmasından sonra Esas Sözleşme tadili, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tadil Metni.pdf
EK: 2 Amendmend of Articles of Association.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089228
BIST
16:405.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 38,06
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
16:4018,6755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
16:4019,8342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0188
|Açılış
|: 19,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
16:401.088,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,47
|Açılış
|: 1.088,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.086,85
BIST En Aktif Hisseler16:40
|RTALB
|14,08
|206.453.633
|% 10,00
|
|POLTK
|1.405,80
|28.688.038
|% 10,00
|
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|PLTUR
|17,72
|18.949.006
|% 9,99
|
|BRKVY
|25,10
|2.072.256
|% 9,99
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EGEPO
|19,98
|54.827.535
|% -7,16
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|KLMSN
|25,64
|48.371.650
|% -3,83
|
|ESCAR
|81,25
|50.615.686
|% -3,62
|
|THYAO
|143,00
|5.370.356.570
|% 0,07
|
|EKGYO
|8,25
|4.464.360.294
|% 2,61
|
|ENKAI
|28,18
|3.899.079.564
|% 5,39
|
|AKBNK
|19,84
|3.095.982.120
|% -0,55
|
|VAKBN
|12,38
|3.010.734.783
|% 0,81
|
|EKGYO
|8,25
|4.464.360.294
|% 2,61
|
|VAKBN
|12,38
|3.010.734.783
|% 0,81
|
|ISCTR
|12,94
|2.941.083.121
|% 1,41
|
|YKBNK
|12,04
|2.509.244.715
|% 0,33
|
|SKBNK
|3,15
|644.386.857
|% -0,32
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6603
|18,6755
|% 0,08
|
|Euro
|19,8215
|19,8342
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,4035
|22,5159
|% -0,36
|
|Frank
|20,0328
|20,1534
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9490
|4,9738
|% 0,06
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-0,68
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.092
|2,99
|
|Cumhuriyet
|7.312
|7.422
|-1,00
|
|Tam
|7.353
|7.401
|4,00
|
|Yarım
|3.561
|3.618
|2,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.809
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,30
|-0,09
|
|B. Petrol
|82,98
|82,98
|0,78
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, PGSUS, ARCLK
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 23 artarak (% 0.68 ) 4, 806
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, UMPAS, PLTUR, RTALB, AYCES, BRKVY, POLTK, TERA, AHGAZ, SODSN
-
16:54
EGGUB, ULUUN, KLSYN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:54
AKENR, BRMEN, VKING değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında