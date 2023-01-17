Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.01.2023 16:32
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Geçerlilik Tarihi Güncellemesine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Kararı Konusunun Sehven Yanlış Yazılması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 875.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.740.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 17.01.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği II-18-1" ("Tebliğ")'e uygun olarak Şirketimiz'in kayıtlı sermaye tavanına ilişkin üst limitin mevcut 875.000.000-TL'den 5.740.000.000-TL'ye artırılması ve geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması, bu çerçevede Esas Sözleşme'nin 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi amacıyla 17 Ocak 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tadil Metni.pdf
EK: 2 Amendmend of Articles of Association.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102806


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.315
Değişim :  2,06% |  107,36
Açılış :  5.223  
Önceki Kapanış :  5.208  
En Yüksek
5.339 En Düşük
5.194
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PCILT 32,78 39.293.873 % 10,00  
BEYAZ 20,46 32.051.952 % 10,00  
ARMDA 337,70 20.578.826 % 10,00  
ALFAS 263,30 616.505.991 % 9,98  
GESAN 242,50 635.510.299 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7900 18,7933 % 0,04  
Euro 20,3262 20,3341 % 0,01  
Sterlin 23,0129 23,1283 % 0,75  
Frank 20,3211 20,4436 % 0,61  
Riyal 4,9870 5,0121 % -0,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.913 1.913 -3,24  
Altın Gr. 1.156 1.156 -2,55  
Cumhuriyet 7.807 7.925 11,00  
Tam 7.837 7.901 1,00  
Yarım 3.819 3.866 0,00  
Çeyrek 1.915 1.933 0,00  
Gümüş.Ons 23,94 23,97 -0,37  
Gümüş Gr. 14,50 14,52 -0,19  
B. Petrol 86,44 86,44 1,98  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru