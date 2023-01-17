***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.01.2023 16:32
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Geçerlilik Tarihi Güncellemesine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Kararı Konusunun Sehven Yanlış Yazılması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 875.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.740.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 17.01.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği II-18-1" ("Tebliğ")'e uygun olarak Şirketimiz'in kayıtlı sermaye tavanına ilişkin üst limitin mevcut 875.000.000-TL'den 5.740.000.000-TL'ye artırılması ve geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması, bu çerçevede Esas Sözleşme'nin 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi amacıyla 17 Ocak 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tadil Metni.pdf
EK: 2 Amendmend of Articles of Association.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102806
BIST
18:055.315
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 107,36
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.339
En Düşük
5.194
18:0518,7933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
18:0520,3341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4273
En Düşük
20,2241
18:051.156,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,40
|Açılış
|: 1.157,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|32,78
|39.293.873
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|32.051.952
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.578.826
|% 10,00
|
|ALFAS
|263,30
|616.505.991
|% 9,98
|
|GESAN
|242,50
|635.510.299
|% 9,98
|
|POLTK
|1.511,40
|89.003.609
|% -7,84
|
|MSGYO
|6,95
|53.069.287
|% -6,46
|
|UMPAS
|5,02
|2.593.513
|% -5,99
|
|DIRIT
|6,60
|503.279
|% -5,71
|
|UZERB
|180,00
|1.457.681
|% -4,26
|
|EKGYO
|8,59
|5.188.291.044
|% 5,01
|
|KOZAL
|558,10
|3.981.223.490
|% -2,77
|
|VAKBN
|10,45
|2.894.750.870
|% -0,29
|
|TTKOM
|22,32
|2.612.539.735
|% 3,14
|
|HALKB
|12,26
|1.711.638.883
|% 3,20
|
|EKGYO
|8,59
|5.188.291.044
|% 5,01
|
|VAKBN
|10,45
|2.894.750.870
|% -0,29
|
|HALKB
|12,26
|1.711.638.883
|% 3,20
|
|ODAS
|8,84
|1.183.541.804
|% -1,45
|
|TTKOM
|22,32
|2.612.539.735
|% 3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7900
|18,7933
|% 0,04
|
|Euro
|20,3262
|20,3341
|% 0,01
|
|Sterlin
|23,0129
|23,1283
|% 0,75
|
|Frank
|20,3211
|20,4436
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9870
|5,0121
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-3,24
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.837
|7.901
|1,00
|
|Yarım
|3.819
|3.866
|0,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.933
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|-0,19
|
|B. Petrol
|86,44
|86,44
|1,98
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ENSRI
Yüzde 6.46 oranında artışla 28.34 lira fiyatla işlem gören hissede 847, 841 adet işlem
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.17 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 133, 191 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 9 artarak (% 1.62 ) 4, 708
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, PCILT, GESAN, ARCLK, SEGYO, ISGYO, BEYAZ, SOKE, PRDGS, ARMDA