***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Geçerlilik Tarihi Güncellemesinin Tescili ve TTSG'de İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 875.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.740.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 17.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.02.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 18.05.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği II-18-1" ("Tebliğ")'e uygun olarak Şirketimiz'in kayıtlı sermaye tavanına ilişkin üst limitin mevcut 875.000.000-TL'den 5.740.000.000-TL'ye artırılması ve geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması, bu çerçevede Esas Sözleşme'nin 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesiSermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.02.2023 tarihinde onaylanmış, 26.04.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmuş ve kabul edilmiş, 18.05.2023 tarihinde tescil edilerek, 22.05.2023 tarih ve 10835 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kayıtlı Sermaye Tadil Metni.pdfEK: 2 Amendmend of Articles of Association.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152772BIST