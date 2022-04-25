***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Şirket") konsolide yapısını ulusal düzeyde yüksek yatırım yapılabilir kategoride derecelendirmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "A- (Tr)"den "A (Tr)"ye yükseltmiştir. Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise "J1 (Tr)" ve "Stabil" görünüm olarak belirlemiştir. Diğer yandan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını Türkiye Cumhuriyeti ülke notları sınırı olan "BB/Stabil" olarak belirlemiştir.Derecelendirme notlarının yükseltilmesi, MLP Care'in yerleşik marka ve konseptlerle desteklenen özel sağlık sektöründe ulusal düzeyde lider konumu, güçlü gelir ve FAVÖK büyümesinin sürdürülmesi, operasyonel performanstaki iyileşme ile kâr marjlarındaki yükseliş eğilimi, asset light büyüme stratejisi ile satın alınan ve yeni açılan hastanelerin başarılı performanslarıyla desteklenen düşük seviyeli net finansal borç, öngörülebilir nakit akışı yaratmayı destekleyen gelir akışının çeşitlendirilmesi, kote edilmiş yapı ve iç borç ihraç piyasasında yerleşik geçmiş performans sayesinde sektör genelinde rekabet avantajı ve iyi yönetilmiş iş modeli sayesinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023610BIST