***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.04.2022 18:38
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Şirket") konsolide yapısını ulusal düzeyde yüksek yatırım yapılabilir kategoride derecelendirmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "A- (Tr)"den "A (Tr)"ye yükseltmiştir. Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise "J1 (Tr)" ve "Stabil" görünüm olarak belirlemiştir. Diğer yandan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını Türkiye Cumhuriyeti ülke notları sınırı olan "BB/Stabil" olarak belirlemiştir.
Derecelendirme notlarının yükseltilmesi, MLP Care'in yerleşik marka ve konseptlerle desteklenen özel sağlık sektöründe ulusal düzeyde lider konumu, güçlü gelir ve FAVÖK büyümesinin sürdürülmesi, operasyonel performanstaki iyileşme ile kâr marjlarındaki yükseliş eğilimi, asset light büyüme stratejisi ile satın alınan ve yeni açılan hastanelerin başarılı performanslarıyla desteklenen düşük seviyeli net finansal borç, öngörülebilir nakit akışı yaratmayı destekleyen gelir akışının çeşitlendirilmesi, kote edilmiş yapı ve iç borç ihraç piyasasında yerleşik geçmiş performans sayesinde sektör genelinde rekabet avantajı ve iyi yönetilmiş iş modeli sayesinde gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023610
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -64,30
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.402
18:0514,8048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0371
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
18:0515,7631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0706
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7542
18:05904,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,33
|Açılış
|: 904,27
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|31,02
|5.961.951
|% 10,00
|
|KAPLM
|64,90
|18.727.605
|% 10,00
|
|ACSEL
|43,12
|69.654.206
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|3.902.557
|% 9,99
|
|UFUK
|23,60
|1.225.029
|% 9,97
|
|KGYO
|4,62
|22.943.756
|% -9,94
|
|LIDFA
|5,72
|40.810.911
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,82
|288.831.326
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.638.772
|% -9,87
|
|GSDDE
|3,99
|49.673.460
|% -9,52
|
|THYAO
|39,10
|7.191.927.583
|% -1,26
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% -2,72
|
|GARAN
|14,98
|2.203.916.595
|% 0,07
|
|SISE
|17,61
|2.145.059.631
|% -1,78
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% -3,70
|
|EKGYO
|2,60
|1.458.055.958
|% -5,80
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% -3,70
|
|ODAS
|2,37
|873.137.913
|% -4,44
|
|TSKB
|1,91
|429.348.745
|% -4,02
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% -2,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7910
|14,8048
|% 0,25
|
|Euro
|15,7495
|15,7631
|% -0,45
|
|Sterlin
|18,5697
|18,6629
|% -1,09
|
|Frank
|15,3221
|15,4144
|% -0,11
|
|Riyal
|3,9339
|3,9536
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|2,23
|
|Altın Gr.
|904
|904
|2,22
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,47
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:57HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 034, 391 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 77 kaybederek (% -2.83 ) 2, 703
-
17:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VAKKO, EUHOL
-
17:55XU100
Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 44, 861.00 milyon TL de