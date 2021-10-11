***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2021 15:19
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8. maddesinin "Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır." hükmü gereği, yönetici sorumluluk sigorta poliçesi kapsamındadır. Söz konusu poliçe 10.000.000 ABD doları tutarında olup 23 Eylül 2021 ile 23 Eylül 2022 tarihleri arasını kapsamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969439
BIST
15:521.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
15:529,0109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0097
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
15:5210,4113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0135
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
15:52509,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,36
|Açılış
|: 509,09
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler15:52
|MERIT
|23,16
|9.288.041
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|EDIP
|3,81
|38.343.964
|% 9,80
|
|EUYO
|3,83
|5.670.830
|% 9,74
|
|PRKAB
|21,30
|64.955.530
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|125.887.247
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|65.480.886
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|AYCES
|52,60
|2.576.977
|% -7,72
|
|GARAN
|9,53
|1.275.993.005
|% 0,95
|
|ASELS
|16,49
|1.051.850.677
|% 4,24
|
|THYAO
|13,98
|771.480.237
|% -1,55
|
|SASA
|27,98
|678.294.874
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,83
|620.351.068
|% 0,29
|
|YKBNK
|2,43
|509.699.966
|% 0,41
|
|GARAN
|9,53
|1.275.993.005
|% 0,95
|
|KRDMD
|6,83
|620.351.068
|% 0,29
|
|ODAS
|1,49
|136.971.786
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,80
|142.726.785
|% 0,56
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0088
|9,0109
|% 0,11
|
|Euro
|10,4040
|10,4113
|% 0,13
|
|Sterlin
|12,2314
|12,2927
|% 0,26
|
|Frank
|9,6492
|9,7073
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3973
|2,4093
|% 0,19
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|0,87
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,34
|
|Cumhuriyet
|3.374
|3.425
|23,00
|
|Tam
|3.354
|3.439
|19,20
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|9,28
|
|Çeyrek
|813
|832
|4,64
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,39
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|-0,12
|
Seans Raporu
15:52
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16:05MERIT
Yüzde 9.97 oranında artışla 23.16 lira fiyatla işlem gören hissede 401, 811 adet işlem
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16:04XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 11, 040.00 milyon TL de
-
16:04GSDDE
Yüzde 6.14 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 508, 262 adet işlem
-
16:02NUGYO
Yüzde 5.73 oranında artışla 14.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 475 adet işlem
-
16:00ASELS
Yüzde 4.05 oranında artışla 16.46 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 560, 686 adet işlem