***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2022 23:34
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") 19.12.2022 tarihinde BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 10.3. maddesine istinaden Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce 2023 yılı birinci üç aylık dönemi için (01.01.2023-31.03.2023) BIST Sürdürülebilirlik endeksine alınmıştır. Değerlemede kullanılan MLP Care sürdürülebilirlik çalışmaları https://investor.mlpcare.com/ adresindeki web sitemizde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088681
BIST
18:005.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 27,11
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.446
En Düşük
5.344
18:0018,6536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 18,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
|
18,6938
En Düşük
18,6203
18:0019,8837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0744
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8837
En Düşük
19,8070
18:001.089,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,93
|Açılış
|: 1.089,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.088,25
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALFAS
|292,60
|256.147.667
|% 10,00
|
|ISATR
|394.218,00
|720.018
|% 10,00
|
|PETUN
|63,85
|33.979.417
|% 9,99
|
|DITAS
|38,34
|53.621.237
|% 9,98
|
|TMPOL
|36,16
|57.113.602
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,16
|39.944.063
|% -9,96
|
|RALYH
|32,90
|154.412.301
|% -9,37
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|TSKB
|5,02
|2.349.331.054
|% -8,73
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|THYAO
|145,90
|10.762.159.297
|% 1,81
|
|ASELS
|61,00
|9.046.789.464
|% 2,61
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|EKGYO
|8,19
|4.536.786.573
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6438
|18,6459
|% -0,03
|
|Euro
|19,7906
|19,8663
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,6315
|22,7450
|% -0,04
|
|Frank
|20,0358
|20,1565
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9390
|4,9638
|% -0,10
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|0,50
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|0,21
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.333
|7.407
|10,00
|
|Yarım
|3.562
|3.621
|5,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,75
|79,75
|-0,02
|
Seans Raporu
18:00
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17:59TRCAS
Yüzde 4.06 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 842, 091 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 5, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 127, 732.00 milyon TL de
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17:57YGGYO
Yüzde 5.51 oranında artışla 35.64 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 177 adet işlem
-
17:56DITAS
Yüzde 7.29 oranında artışla 37.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 287, 262 adet işlem
-
17:55OZKGY
Yüzde 5.85 oranında artışla 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 598, 115 adet işlem