***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") 19.12.2022 tarihinde BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 10.3. maddesine istinaden Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce 2023 yılı birinci üç aylık dönemi için (01.01.2023-31.03.2023) BIST Sürdürülebilirlik endeksine alınmıştır. Değerlemede kullanılan MLP Care sürdürülebilirlik çalışmaları https://investor.mlpcare.com/ adresindeki web sitemizde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088681BIST