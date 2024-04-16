***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") yönetim kurulu •29.03.2024 tarihinde metropollerde orta ve büyük ölçekli hastanelerle büyüme stratejisi doğrultusunda, Ankara ilinde faaliyet gösteren Özel Ortadoğu Fizik Tedavi Hastanesi'nin ruhsatının Şirketimiz bünyesine alınmasına, •01.04.2024 tarihinde Özel Ortadoğu Fizik Tedavi Hastanesi'nin isminin, Özel Medical Park İncek Hastanesi olarak değiştirilmesine, ilişkin karar vermiştir. Ruhsat devir işlemleri 16 Nisan 2024 tarihi itibariyle tamamlanmış olan Özel Medical Park İncek Hastanesi 182 yatak kapasitesine sahiptir. Bu açıklamada bahsi geçen işlemlere ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 6. maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi kararı verilmiştir. Bu karar piyasaya yönelik olası müdahalelerin önlenmesi, şirketimizin yasal haklarının ve menfaatinin korunması ve sürecin adil, eşit ve tarafsız bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması amacıyla SPK tebliğleri uyarınca verilmiş olup erteleme sebebi ortadan kalkar kalkmaz işbu açıklama yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273095BIST