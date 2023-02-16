***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









80,64 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 26.01.2023 14.282 0,007 82,64 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 27.01.2023 40.640 0,02 80,59 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 30.01.2023 21.578 0,01 79,94 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 31.01.2023 29.500 0,014 79,15 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 01.02.2023 27.500 0,013 79,01 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 02.02.2023 74.000 0,036 77,02 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 03.02.2023 28.000 0,013 78,66 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 06.02.2023 10.000 0,005 77,94 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 07.02.2023 88.000 0,042 73,31 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 16.02.2023 18.500 0,009 80,29 -Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.05.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamındaŞirketimizce 16.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 79,00 TL – 81,50 TL (ağırlıklı ortalama 80,29 TL) fiyat aralığından toplam 18.500 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte, 16.02.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 8.827.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %4,2430'a ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114499BIST