***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.10.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.740.000.000Mevcut Sermaye (TL) 208.037.202Ulaşılacak Sermaye (TL) 624.111.606Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMLPC00013 88.229.127 176.458.254,000 200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMLPC00013 NâmaB Grubu, MPARK, TREMLPC00021 119.808.075 239.616.150,000 200,00000 B Grubu B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 208.037.202 416.074.404,000 200,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 416.074.404Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 5.740.000.000-TL (beşmilyaryediyüzkırkmilyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 208.037.202-TL(ikiyüzsekizmilyonotuzyedibinikiyüziki)'lik çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 624.111.606-TL (altıyüzyirmidörtmilyonyüzonbirbinaltıyüzaltı)'ye yükseltilmesine ilişkin olarak ihraç edilen 416.074.404-TL (dörtyüzonaltımilyonyetmişdörtbindörtyüzdört Türk Lirası) itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.11.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 Amendmend of Articles of Association.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214154BIST