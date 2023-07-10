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***MPARK* *YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

10.07.2023 15:27
***MPARK* *YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***MPARK******YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MPARK
Düzeltme Nedeni SPK'nin İhraç Tavanında Değişiklik Yapması Sebebiyle Düzeltme Yapılmıştır.

Yetkili Organ Karar Tarihi 21.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 26.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.07.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.07.2024

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 500.000.000.-TL (beşyüzmilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Ek-15 Hukukçu Raporu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168904


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Yarım 5.191 5.313 -44,00  
Çeyrek 2.603 2.656 -23,00  
Gümüş.Ons 22,89 22,92 -0,18  
Gümüş Gr. 19,08 19,11 -0,23  
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