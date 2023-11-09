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***MPARK* *YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

09.11.2023 21:57
***MPARK* *YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***MPARK******YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [MPARK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimizce yapılacak, MLP Sağlık Hizmetleri AŞ.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216747


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