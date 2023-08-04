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***MRBAS* *FORMT* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

04.08.2023 18:16
***MRBAS* *FORMT* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 in


***MRBAS******FORMT******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

   FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.'nin 1.200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 269.065.476 TL`den nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %100 oranında artırılarak 269.065.476  TL`ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilen 269.065.476 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı 12.07.2023–26.07.2023 tarihleri arasında 15 işgünü süresince gerçekleştirilmiştir.
Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 608.247,498  TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 01.08.2023 tarihinde tamamlanmış olup, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa`da satışa sunulan 608.247,498 TL nominal değerli payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
    Adı veya  Unvanı
    Satın  Alınan Nominal Tutar (TL)
    Satışa  Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
    Faaliyet  Konusu
    Faaliyet  Gösterdiği Ülke

    RÜŞTÜ  BORAN KESKİNER
    349.999,00
    57,5
    Gerçek  Kişi
    Türkiye 

    ŞÜKRÜ  AKMAN
    31.000,00
    5,10
    Gerçek  Kişi
    Türkiye 

    TOLUN  KUDALOĞLU
    200.000,00
    32,88
    Gerçek  Kişi
    Türkiye 


Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER 349.999 % 57,5 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE -
ŞÜKRÜ AKMAN 31.000 % 5,1 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE -
TOLUN KUDALOĞLU 200.000 % 32,88 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180962


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CMENT 81,40 2.083.107 % 10,00  
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Cumhuriyet 11.409 11.419 43,00  
Tam 10.988 11.077 -27,00  
Yarım 5.498 5.564 -14,00  
Çeyrek 2.749 2.782 -7,00  
Gümüş.Ons 23,61 23,63 0,04  
Gümüş Gr. 20,51 20,53 0,10  
B. Petrol 86,56 86,56 1,42  
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