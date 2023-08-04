***MRBAS* *FORMT* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
04.08.2023 18:16
***MRBAS******FORMT******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.'nin 1.200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 269.065.476 TL`den nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %100 oranında artırılarak 269.065.476 TL`ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilen 269.065.476 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı 12.07.2023–26.07.2023 tarihleri arasında 15 işgünü süresince gerçekleştirilmiştir.
Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 608.247,498 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 01.08.2023 tarihinde tamamlanmış olup, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa`da satışa sunulan 608.247,498 TL nominal değerli payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER
349.999,00
57,5
Gerçek Kişi
Türkiye
ŞÜKRÜ AKMAN
31.000,00
5,10
Gerçek Kişi
Türkiye
TOLUN KUDALOĞLU
200.000,00
32,88
Gerçek Kişi
Türkiye
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER 349.999 % 57,5 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE -
ŞÜKRÜ AKMAN 31.000 % 5,1 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE -
TOLUN KUDALOĞLU 200.000 % 32,88 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180962
BIST