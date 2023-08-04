***MRBAS* *FORMT* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim









***MRBAS******FORMT******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [FORMT]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarFORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.'nin 1.200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 269.065.476 TL`den nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %100 oranında artırılarak 269.065.476 TL`ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilen 269.065.476 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı 12.07.2023–26.07.2023 tarihleri arasında 15 işgünü süresince gerçekleştirilmiştir.Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 608.247,498 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 01.08.2023 tarihinde tamamlanmış olup, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa`da satışa sunulan 608.247,498 TL nominal değerli payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Adı veya UnvanıSatın Alınan Nominal Tutar (TL)Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)Faaliyet KonusuFaaliyet Gösterdiği ÜlkeRÜŞTÜ BORAN KESKİNER349.999,0057,5Gerçek KişiTürkiyeŞÜKRÜ AKMAN31.000,005,10Gerçek KişiTürkiyeTOLUN KUDALOĞLU200.000,0032,88Gerçek KişiTürkiyeBildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıRÜŞTÜ BORAN KESKİNER 349.999 % 57,5 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE -ŞÜKRÜ AKMAN 31.000 % 5,1 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE -TOLUN KUDALOĞLU 200.000 % 32,88 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180962BIST