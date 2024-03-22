***MRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
22.03.2024 16:47
***MRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler MRGYO
25.03.2024 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
MARTI GMYO MRGYO 14,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261511
BIST
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17:279.108
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -32,33
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.084
En Yüksek
9.223
17:2732,0159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0093
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
17:2734,6814
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1946
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
17:272.237,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,15
|Açılış
|: 2.237,83
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler17:27
|MEKAG
|66,55
|109.431.853
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|172.797.363
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|53.183.954
|% 10,00
|
|SODSN
|258,25
|9.098.733
|% 9,99
|
|IZINV
|65,00
|96.470.514
|% 9,98
|
|ENSRI
|33,30
|192.618.294
|% -10,00
|
|PEKGY
|15,68
|937.607.577
|% -9,99
|
|ULUFA
|12,54
|91.907.442
|% -9,72
|
|EKIZ
|71,05
|3.714.868
|% -9,72
|
|DAGHL
|16,16
|14.492.025
|% -9,57
|
|THYAO
|288,75
|10.982.403.094
|% 1,14
|
|YKBNK
|26,36
|4.820.883.414
|% 1,46
|
|ISCTR
|11,02
|3.989.763.680
|% -1,17
|
|VESTL
|85,40
|3.790.823.136
|% -0,47
|
|AKBNK
|45,46
|3.446.107.860
|% 0,93
|
|ISCTR
|11,02
|3.989.763.680
|% -1,17
|
|YKBNK
|26,36
|4.820.883.414
|% 1,46
|
|ZOREN
|5,33
|838.626.408
|% -2,38
|
|EKGYO
|10,13
|1.166.342.377
|% -3,62
|
|PETKM
|23,02
|2.613.330.390
|% 0,44
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0105
|32,0159
|% -0,03
|
|Euro
|34,6645
|34,6814
|% -0,56
|
|Sterlin
|41,1388
|41,3450
|% -0,45
|
|Frank
|36,3495
|36,5317
|% -0,07
|
|Riyal
|8,7033
|8,7469
|% -0,03
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,74
|24,76
|% 0,66
|
|Platin
|901,11
|902,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,86
|1.009,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,53
|85,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.172,91
|2.173,22
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42GENTS
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 9.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 531, 609 adet işlem
-
17:41TEKTU
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 316, 871 adet işlem
-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -61, 48 kaybederek (% -0.62 ) 9, 791
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17:40
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, YKBNK, ZOREN
-
17:40XU100
Endeks 9, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 97, 913.00 milyon TL de