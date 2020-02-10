***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 15:57
***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818053
BIST
17:18117.759
En Yüksek
|Değişim
|: -2,69%
|| -3.256,23
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:186,0186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
17:186,5847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0039
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:18304,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,01
|Açılış
|: 304,76
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,94
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.702.742
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.532.584
|% 14,65
|
|DESA
|5,67
|47.251.445
|% 10,31
|
|BOSSA
|9,68
|52.429.889
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,84
|25.735.027
|% 9,52
|
|LINK
|28,30
|4.068.494
|% -15,02
|
|BURVA
|14,00
|154.175
|% -14,11
|
|DOKTA
|46,94
|62.734.318
|% -13,79
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|GYHOL
|25,70
|9.942.098
|% -11,99
|
|THYAO
|13,99
|1.898.630.801
|% -3,32
|
|TSPOR
|3,47
|891.303.256
|% 9,46
|
|PETKM
|3,95
|612.041.628
|% -3,89
|
|ASELS
|23,84
|572.314.756
|% -2,53
|
|KRDMD
|2,81
|554.996.588
|% -4,10
|
|IHLGM
|1,23
|400.111.401
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,47
|891.303.256
|% 9,46
|
|EKGYO
|1,64
|385.180.339
|% -2,38
|
|KRDMD
|2,81
|554.996.588
|% -4,10
|
|ODAS
|2,11
|394.106.215
|% -5,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7599
|7,7988
|% 0,40
|
|Frank
|6,1337
|6,1707
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6001
|1,6081
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|4,68
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|5,39
|
|Yarım
|969
|994
|2,61
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|53,85
|53,85
|-0,60
|