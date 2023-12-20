***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
20.12.2023 18:14
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 20.12.2023 tarih ve E-18454353-100.06-22348 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususunda açıklamamız talep edilmiştir. Şirketimiz hisselerinde görülen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak, Şirketimizde kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227523
BIST
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18:057.663
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -63,01
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.615
En Yüksek
7.764
18:0529,1262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0338
|Açılış
|: 29,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1366
En Düşük
29,0102
18:0531,9846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0230
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8630
18:051.903,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,60
|Açılış
|: 1.903,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.894,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|49,50
|84.329.001
|% 10,00
|
|QNBFL
|858,00
|12.519.824
|% 10,00
|
|ISGSY
|23,76
|58.460.860
|% 10,00
|
|DOFER
|26,64
|121.764.458
|% 9,99
|
|QNBFB
|283,75
|8.564.994
|% 9,98
|
|CATES
|46,80
|526.978.620
|% -10,00
|
|BINHO
|241,20
|182.845.474
|% -10,00
|
|PAPIL
|49,50
|59.981.195
|% -10,00
|
|ISBTR
|459.000,00
|4.590.000
|% -10,00
|
|SURGY
|35,68
|739.974.694
|% -9,99
|
|THYAO
|241,90
|6.231.328.864
|% -1,39
|
|ISCTR
|24,08
|3.841.098.661
|% 1,09
|
|AKBNK
|39,94
|3.755.098.721
|% 2,73
|
|YKBNK
|20,92
|3.451.968.118
|% 1,36
|
|TUPRS
|149,70
|3.232.122.879
|% 1,63
|
|BEGYO
|2,71
|595.337.787
|% -8,75
|
|YKBNK
|20,92
|3.451.968.118
|% 1,36
|
|ISCTR
|24,08
|3.841.098.661
|% 1,09
|
|EKGYO
|7,12
|968.644.047
|% 0,28
|
|ODAS
|8,65
|880.873.918
|% -3,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1198
|29,1262
|% 0,12
|
|Euro
|31,9722
|31,9846
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,7956
|36,9801
|% -0,31
|
|Frank
|33,6845
|33,8874
|% 0,05
|
|Riyal
|7,7425
|7,7814
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,31
|24,34
|% 0,66
|
|Platin
|964,11
|966,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.209,96
|1.214,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,85
|79,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,94
|2.034,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ULUFA
Yüzde -9.67 oranında düşüşle 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 780, 104 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 7, 654 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 55, 775.00 milyon TL de
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17:58SKYMD
Yüzde -8.59 oranında düşüşle 7.98 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 552, 435 adet işlem
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17:57BSOKE
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 364, 740 adet işlem
-
17:56USAK
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 10.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 326 adet işlem