***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
02.11.2020 18:19
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 1. fıkrasına göre hazırlanan ve Şirketimizin 02.11.2020 tarih ve 1055 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885494
BIST
18:001.134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 21,22
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
18:008,4388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0932
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4449
En Düşük
8,3137
18:009,8237
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1527
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8401
En Düşük
9,6704
18:00512,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 8,18
|Açılış
|: 512,53
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
513,74
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KARTN
|1.994,00
|13.483.428
|% 10,00
|
|RYGYO
|4,84
|89.796.195
|% 10,00
|
|MAALT
|84,15
|8.599.488
|% 10,00
|
|DIRIT
|2,64
|1.902.298
|% 10,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|5.296.132
|% -10,00
|
|YAPRK
|34,20
|1.176.057
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|1.562.328
|% -10,00
|
|ARTI
|6,57
|767.842
|% -10,00
|
|FORMT
|5,24
|6.450.229
|% -9,97
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|THYAO
|9,41
|1.916.355.261
|% 4,32
|
|ASELS
|17,63
|1.766.825.685
|% 5,25
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,74
|533.492.335
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|504.528.381
|% -5,52
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4194
|8,4209
|% 0,90
|
|Euro
|9,7953
|9,8136
|% 1,47
|
|Sterlin
|10,8354
|10,8897
|% 0,57
|
|Frank
|9,1198
|9,1747
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2403
|2,2516
|% 0,98
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|12,65
|
|Altın Gr.
|512
|512
|7,71
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,12
|
|B. Petrol
|38,22
|38,22
|0,28
|
Seans Raporu
18:00
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 5 artarak (% 1.65 ) 1, 017
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, MAALT, ETYAT, LUKSK, TKNSA, KERVN, RYGYO, RHEAG, PRZMA, EUYO
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GLYHO, TACTR, POLTK, ATSYH, ITTFH, BURVA, EMNIS, ARTI, MERKO
-
17:59
SANFM, GLBMD, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
DENGE, YAPRK, ARTI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında