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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

01.06.2022 09:43
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

             Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, tüm notları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu                                        : BBB (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu                                          : J2 (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BBB- / Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu    : J3 / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu        : BBB- / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu          : J3 / (Stabil Görünüm)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033780


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZRDN 12,91 1.775.707 % 9,97  
MZHLD 80,55 7.590.842 % 9,97  
AKSEN 22,78 129.576.493 % 7,86  
ESCOM 17,49 29.831.779 % 7,83  
MRGYO 1,65 16.180.411 % 7,14  
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11:03 Alış Satış %  
Dolar 16,4272 16,4358 % 0,25  
Euro 17,6280 17,6468 % 0,14  
Sterlin 20,6251 20,7286 % 0,05  
Frank 17,0369 17,1396 % 0,06  
Riyal 4,3670 4,3889 % 0,12  
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11:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.835 1.835 -2,17  
Altın Gr. 969 969 -0,66  
Cumhuriyet 6.477 6.575 -20,00  
Tam 6.440 6.603 -24,94  
Yarım 3.113 3.194 -12,06  
Çeyrek 1.561 1.597 -6,03  
Gümüş.Ons 21,59 21,62 0,05  
Gümüş Gr. 11,40 11,41 0,03  
B. Petrol 118 118 2,04  
Seans Raporu 11:03
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