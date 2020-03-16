***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 14:12
***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829317
BIST
15:0888.949
En Yüksek
|Değişim
|: -6,96%
|| -6.656,61
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.535
15:086,4010
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0715
|Açılış
|: 6,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4025
En Düşük
6,2780
15:087,1654
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,1324
|Açılış
|: 7,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
15:08303,05
En Yüksek
|Değişim
|: -2,68%
|| -8,34
|Açılış
|: 303,05
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,58
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,96
|74.098.917
|% 8,42
|
|KUYAS
|1,13
|10.530.158
|% 6,60
|
|VKING
|3,72
|7.423.268
|% 4,20
|
|YAPRK
|6,25
|649.838
|% 2,97
|
|TATGD
|5,13
|7.232.648
|% -10,00
|
|ALCTL
|11,34
|9.702.223
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|41.285.771
|% -10,00
|
|TGSAS
|2,61
|636.552
|% -10,00
|
|OYLUM
|2,16
|1.746.786
|% -10,00
|
|ASELS
|23,38
|481.186.052
|% -8,17
|
|THYAO
|8,45
|398.159.340
|% -7,55
|
|GARAN
|8,38
|349.385.805
|% -6,99
|
|ECILC
|3,75
|191.567.457
|% -7,64
|
|YKBNK
|2,09
|133.748.096
|% -5,43
|
|ODAS
|1,26
|92.378.700
|% -8,70
|
|IHLGM
|0,87
|60.391.381
|% -8,42
|
|YKBNK
|2,09
|133.748.096
|% -5,43
|
|EKGYO
|1,15
|62.244.111
|% -4,17
|
|KRDMD
|1,93
|101.900.353
|% -6,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8669
|7,9063
|% 1,54
|
|Frank
|6,7572
|6,7979
|% 1,98
|
|Riyal
|1,6995
|1,7080
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|-58,31
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-8,34
|
|Cumhuriyet
|2.044
|2.075
|-37,00
|
|Tam
|2.044
|2.099
|-24,85
|
|Yarım
|988
|1.015
|-12,02
|
|Çeyrek
|496
|508
|-6,01
|
|Gümüş.Ons
|12,67
|12,73
|-2,03
|
|Gümüş Gr.
|2,61
|2,62
|-0,39
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|B. Petrol
|30,45
|30,45
|-3,40
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