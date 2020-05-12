***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2020 10:02
***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844315
BIST
10:4298.309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 517,15
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.546
En Düşük
97.740
10:427,0335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0396
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
10:427,6114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0379
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
10:42384,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,39
|Açılış
|: 384,64
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.515.855
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|163.310
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|351.933
|% 9,99
|
|UTPYA
|5,51
|3.468.253
|% 9,98
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|RAYSG
|6,85
|562.378
|% -7,06
|
|PETUN
|18,68
|9.380.247
|% -6,51
|
|PINSU
|5,86
|1.325.945
|% -6,24
|
|SAFKR
|4,10
|60.897
|% -5,96
|
|ECILC
|5,26
|226.548.882
|% 6,69
|
|ISFIN
|3,87
|210.153.508
|% -0,77
|
|PETKM
|3,65
|169.444.209
|% -2,41
|
|ALKIM
|15,84
|162.620.322
|% 9,32
|
|GARAN
|7,79
|118.521.993
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,17
|108.626.718
|% -3,31
|
|ISFIN
|3,87
|210.153.508
|% -0,77
|
|PETKM
|3,65
|169.444.209
|% -2,41
|
|ECILC
|5,26
|226.548.882
|% 6,69
|
|IEYHO
|0,60
|26.121.418
|% 5,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6216
|8,6648
|% -0,87
|
|Frank
|7,1826
|7,2259
|% -0,77
|
|Riyal
|1,8611
|1,8704
|% -0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|7,52
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.517
|-20,20
|
|Tam
|2.548
|2.583
|-20,80
|
|Yarım
|1.243
|1.263
|-10,20
|
|Çeyrek
|620
|632
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,05
|30,05
|0,42
|