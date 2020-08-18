***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2020 10:19
***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MSGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869637
BIST
10:161.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,39
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.090
En Düşük
1.084
10:167,3941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4005
En Düşük
7,3688
10:168,7979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0414
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,8080
En Düşük
8,7426
10:16475,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,67
|Açılış
|: 475,52
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,56
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler10:16
|ARMDA
|29,04
|4.807.105
|% 10,00
|
|ISBTR
|43.340,00
|43.340
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|42.175
|% 9,99
|
|FADE
|5,62
|19.847.513
|% 9,98
|
|VKFYO
|10,61
|2.082.064
|% 9,95
|
|RALYH
|13,05
|7.971.965
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|1.511.889
|% -10,00
|
|QNBFB
|70,70
|2.161.589
|% -6,91
|
|TACTR
|5,00
|57.570
|% -6,89
|
|MSGYO
|3,30
|3.681.649
|% -6,52
|
|GARAN
|7,02
|188.158.849
|% 0,86
|
|RTALB
|56,00
|157.240.034
|% 7,69
|
|ASELS
|17,80
|80.122.671
|% -0,22
|
|BIMAS
|67,40
|62.229.412
|% 0,82
|
|AKBNK
|5,02
|60.746.647
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,92
|59.420.214
|% -0,52
|
|GARAN
|7,02
|188.158.849
|% 0,86
|
|KRDMD
|2,84
|58.908.002
|% -0,35
|
|TSKB
|1,09
|13.253.161
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,02
|60.746.647
|% 0,60
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3913
|7,3941
|% 0,14
|
|Euro
|8,7916
|8,7979
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,7095
|9,7582
|% 0,76
|
|Frank
|8,1451
|8,1941
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9660
|1,9758
|% 0,28
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.002
|2.003
|16,91
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,92
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,02
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,14
|
|B. Petrol
|45,20
|45,20
|-0,17
|