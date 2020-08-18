***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2020 10:36
***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MSGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869638
BIST
14:141.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,07
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.099
En Düşük
1.084
14:147,3969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0132
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3688
14:148,8048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0483
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8080
En Düşük
8,7426
14:14476,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,98
|Açılış
|: 476,82
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,89
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler14:14
|MAKTK
|2,53
|88.566.261
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|5.943.963
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|327.686
|% 9,99
|
|HUBVC
|18,63
|43.342.450
|% 9,98
|
|FADE
|5,62
|31.222.478
|% 9,98
|
|RALYH
|13,05
|24.929.981
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|10.703.357
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,50
|1.690.821
|% -9,52
|
|EGCYO
|0,97
|279.191
|% -8,49
|
|SILVR
|4,16
|162.501.661
|% -7,56
|
|GARAN
|7,07
|831.635.090
|% 1,58
|
|RTALB
|57,10
|624.576.458
|% 9,81
|
|GUSGR
|5,87
|469.972.519
|% 5,20
|
|ASELS
|17,86
|460.277.250
|% 0,11
|
|KLGYO
|7,59
|347.763.586
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,93
|242.318.569
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|338.949.747
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|831.635.090
|% 1,58
|
|GUSGR
|5,87
|469.972.519
|% 5,20
|
|CEMAS
|1,59
|112.249.198
|% 3,25
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3924
|7,3969
|% 0,18
|
|Euro
|8,7959
|8,8048
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,7064
|9,7551
|% 0,73
|
|Frank
|8,1338
|8,1828
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9659
|1,9757
|% 0,27
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.007
|21,31
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,39
|
|Cumhuriyet
|3.165
|3.213
|34,00
|
|Tam
|3.151
|3.231
|30,29
|
|Yarım
|1.523
|1.563
|14,66
|
|Çeyrek
|764
|781
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,32
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,22
|
|B. Petrol
|45,28
|45,28
|-0,09
|