***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2020 10:09
***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869882
BIST
10:151.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 8,15
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.102
En Düşük
1.099
10:157,3585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0146
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3831
En Düşük
7,3428
10:158,7803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0247
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8260
En Düşük
8,7628
10:15469,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -5,37
|Açılış
|: 469,02
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
467,98
BIST En Aktif Hisseler10:15
|ARTI
|2,97
|420.617
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|17.171
|% 10,00
|
|ARMDA
|31,94
|2.940.222
|% 9,99
|
|FADE
|6,18
|15.863.084
|% 9,96
|
|TKURU
|89,00
|267.534
|% 9,94
|
|KENT
|2.040,10
|3.870.070
|% -10,00
|
|DARDL
|11,35
|66.261
|% -9,92
|
|BMELK
|6,58
|6.554
|% -9,62
|
|FRIGO
|30,52
|204.637
|% -9,60
|
|RALYH
|12,35
|2.115.461
|% -5,36
|
|GUSGR
|6,22
|163.184.349
|% 1,47
|
|ASELS
|17,79
|141.049.511
|% 0,51
|
|BIMAS
|68,75
|131.553.466
|% 3,07
|
|RTALB
|61,85
|119.940.550
|% 8,13
|
|GARAN
|7,18
|110.996.298
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,93
|55.493.163
|% -0,52
|
|GUSGR
|6,22
|163.184.349
|% 1,47
|
|MAKTK
|2,78
|57.736.666
|% 9,88
|
|GARAN
|7,18
|110.996.298
|% 0,70
|
|ZOREN
|2,40
|37.307.180
|% -0,41
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3537
|7,3585
|% -0,20
|
|Euro
|8,7697
|8,7803
|% -0,28
|
|Sterlin
|9,7140
|9,7627
|% -0,14
|
|Frank
|8,1088
|8,1576
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9548
|1,9646
|% -0,23
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.986
|-16,68
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-4,16
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|45,14
|45,14
|-0,32
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