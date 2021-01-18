***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2021 10:30
***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MSGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902972
BIST
10:571.519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,61
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.525
En Düşük
1.509
10:577,5132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0546
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
10:579,0780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0662
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,1177
En Düşük
8,9816
10:57443,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 5,75
|Açılış
|: 443,56
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler10:57
|POLTK
|529,20
|16.564.456
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|10.564.664
|% 10,00
|
|ACSEL
|20,46
|11.625.489
|% 10,00
|
|SODSN
|38,72
|482.993
|% 10,00
|
|AYGAZ
|16,19
|27.811.826
|% 9,99
|
|KUTPO
|46,66
|79.495.337
|% -6,77
|
|TDGYO
|9,00
|3.762.543
|% -5,16
|
|SUMAS
|65,00
|614.120
|% -5,04
|
|MSGYO
|5,42
|6.690.471
|% -4,58
|
|PEGYO
|1,67
|7.050.689
|% -4,23
|
|KOZAL
|120,00
|651.939.192
|% 3,36
|
|KRDMD
|6,79
|387.903.423
|% 2,72
|
|DOHOL
|3,44
|359.524.207
|% -0,58
|
|SISE
|7,73
|324.979.120
|% -1,15
|
|GARAN
|9,93
|286.110.032
|% -0,90
|
|TSKB
|1,88
|201.624.807
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,44
|359.524.207
|% -0,58
|
|SKBNK
|1,58
|134.182.856
|% -0,63
|
|IHLGM
|1,43
|108.624.808
|% 3,62
|
|EKGYO
|2,42
|179.953.979
|% -1,22
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5077
|7,5132
|% 0,73
|
|Euro
|9,0671
|9,0780
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,1615
|10,2125
|% 0,60
|
|Frank
|8,3990
|8,4496
|% 0,76
|
|Riyal
|1,9980
|2,0080
|% 0,79
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|9,79
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,37
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,12
|
|B. Petrol
|54,84
|54,84
|-0,26
|
Seans Raporu
10:57
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