***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.11.2021 10:51
***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974648
BIST
10:401.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 23,43
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.572
En Düşük
1.562
10:409,6908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0501
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7196
En Düşük
9,6257
10:4011,2287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0281
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2804
En Düşük
11,1804
10:40552,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 4,07
|Açılış
|: 552,56
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,34
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler10:40
|CLEBI
|188,60
|47.405.317
|% 9,97
|
|BALAT
|9,11
|203.062
|% 9,89
|
|PRKAB
|27,12
|48.223.350
|% 9,80
|
|DOBUR
|77,25
|8.258.812
|% 9,11
|
|SNPAM
|14,87
|73.398
|% 8,54
|
|BASGZ
|28,04
|1.263.791
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|16.804.122
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,72
|47.528.367
|% -6,72
|
|CANTE
|12,30
|18.634.394
|% -5,38
|
|TETMT
|164,90
|388.381
|% -4,96
|
|THYAO
|16,68
|1.088.401.286
|% 7,06
|
|GARAN
|10,60
|509.104.480
|% 2,12
|
|TSKB
|1,56
|278.584.521
|% 4,00
|
|KRDMD
|7,32
|251.787.249
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,94
|244.359.897
|% 2,08
|
|TSKB
|1,56
|278.584.521
|% 4,00
|
|SKBNK
|1,10
|107.786.126
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,94
|244.359.897
|% 2,08
|
|THYAO
|16,68
|1.088.401.286
|% 7,06
|
|GARAN
|10,60
|509.104.480
|% 2,12
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6852
|9,6908
|% 0,52
|
|Euro
|11,2195
|11,2287
|% 0,25
|
|Sterlin
|13,1945
|13,2606
|% 0,32
|
|Frank
|10,5584
|10,6220
|% 0,27
|
|Riyal
|2,5749
|2,5878
|% 0,51
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|3,33
|
|Altın Gr.
|553
|553
|4,21
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,04
|
|B. Petrol
|81,91
|81,91
|-0,08
|
Seans Raporu
10:40
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10:53INVEO
Yüzde 6.14 oranında artışla 29.74 lira fiyatla işlem gören hissede 663, 176 adet işlem
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10:52PGSUS
Yüzde 6.38 oranında artışla 89.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 992 adet işlem
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10:51XU100
Endeks 1, 571 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 5, 236.00 milyon TL de
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10:51ZRGYO
Yüzde 5.88 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 384, 021 adet işlem
-
10:50ZRGYO
Yüzde 5.43 oranında artışla 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 197, 594 adet işlem