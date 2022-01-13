***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2022 12:22
***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MSGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993377
BIST
13:412.086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 21,77
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
13:4113,6085
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 0,3850
|Açılış
|: 13,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
13:4115,6182
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 0,4620
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
13:41797,18
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 20,20
|Açılış
|: 797,18
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler13:41
|TETMT
|367,40
|10.663.898
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|2.759.570
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.772.639
|% 9,96
|
|PKENT
|8.120,00
|9.221.586
|% 9,95
|
|DENGE
|1,43
|1.450.871
|% 7,52
|
|BRMEN
|2,57
|415.882
|% -8,54
|
|ORMA
|31,90
|76.626
|% -6,18
|
|YONGA
|24,92
|81.920
|% -5,03
|
|YBTAS
|13.550,00
|54.650
|% -3,21
|
|BRKO
|0,98
|125.119
|% -2,97
|
|KRDMD
|13,26
|3.666.626.012
|% 1,61
|
|THYAO
|28,84
|3.258.015.742
|% 7,29
|
|GARAN
|11,90
|1.374.019.164
|% 0,42
|
|ASELS
|24,76
|1.268.422.854
|% 2,48
|
|EREGL
|31,90
|1.261.748.580
|% 1,01
|
|KRDMD
|13,26
|3.666.626.012
|% 1,61
|
|YKBNK
|3,86
|855.592.797
|% -0,52
|
|THYAO
|28,84
|3.258.015.742
|% 7,29
|
|GARAN
|11,90
|1.374.019.164
|% 0,42
|
|ODAS
|1,40
|149.974.975
|% 2,94
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5911
|13,6085
|% 2,91
|
|Euro
|15,5990
|15,6182
|% 3,05
|
|Sterlin
|18,6407
|18,7342
|% 3,12
|
|Frank
|14,8430
|14,9324
|% 2,98
|
|Riyal
|3,6143
|3,6325
|% 2,89
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-5,08
|
|Altın Gr.
|796
|796
|18,98
|
|Cumhuriyet
|5.284
|5.364
|-82,00
|
|Tam
|5.257
|5.394
|-78,77
|
|Yarım
|2.541
|2.609
|-38,10
|
|Çeyrek
|1.274
|1.305
|-19,06
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,25
|
|B. Petrol
|84,83
|84,83
|0,16
|