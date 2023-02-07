***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:49
***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110420
BIST
12:474.669
En Yüksek
|Değişim
|: -5,30%
|| -261,33
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.621
12:4718,8308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0047
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
12:4720,1918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0174
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
12:471.135,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,78
|Açılış
|: 1.135,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:45
|BMSCH
|14,30
|13.828.537
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|9.708.437
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|87.610.250
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.772.352
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|47.089.862
|% -10,00
|
|PCILT
|26,50
|9.516.599
|% -9,99
|
|VKING
|36,40
|1.809.080
|% -9,99
|
|TDGYO
|10,56
|1.062.980
|% -9,97
|
|THYAO
|131,00
|1.621.743.198
|% -6,36
|
|KRDMD
|17,97
|1.514.834.429
|% 1,76
|
|ASELS
|53,65
|1.288.387.196
|% -8,76
|
|KOZAL
|515,30
|1.020.018.960
|% -1,57
|
|EREGL
|38,80
|947.810.122
|% -3,15
|
|ASTOR
|25,60
|294.274.932
|% -6,02
|
|MOBTL
|3,15
|14.623.699
|% -9,22
|
|SOKE
|12,85
|57.375.160
|% -8,41
|
|SEGYO
|2,01
|5.438.611
|% -3,37
|
|HUNER
|8,32
|21.736.320
|% -8,07
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8292
|18,8318
|% 0,03
|
|Euro
|20,1676
|20,1750
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,5608
|22,6740
|% -0,02
|
|Frank
|20,2718
|20,3939
|% 0,34
|
|Riyal
|5,0035
|5,0286
|% 0,02
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,41
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|4,49
|
|Cumhuriyet
|7.689
|7.805
|28,00
|
|Tam
|7.724
|7.775
|-13,00
|
|Yarım
|3.773
|3.805
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.902
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,07
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|1,37
|