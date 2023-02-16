***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 10:57
***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113865
BIST
10:455.205
En Yüksek
|Değişim
|: 5,13%
|| 254,14
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
5.131
10:4518,8554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
18,9250
En Düşük
18,8253
10:4520,2187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0605
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,2803
En Düşük
20,1197
10:451.115,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.115,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,10
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler10:44
|OYAKC
|30,14
|179.924.700
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|13.544.134
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,05
|124.288.054
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|3.219.912
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|2.795.893
|% 9,99
|
|COSMO
|85,00
|535.160
|% -7,76
|
|QNBFL
|81,10
|81.100
|% -7,21
|
|MACKO
|62,00
|177.481.019
|% -5,92
|
|RAYSG
|14,95
|1.357.780
|% -4,90
|
|SKTAS
|3,68
|6.759.479
|% -3,66
|
|THYAO
|149,70
|2.599.054.034
|% 7,01
|
|EREGL
|44,10
|1.799.371.656
|% 6,73
|
|SISE
|45,74
|952.682.378
|% 7,12
|
|SAHOL
|42,58
|876.591.964
|% 4,26
|
|KCHOL
|79,40
|845.348.588
|% 4,75
|
|EKGYO
|7,72
|452.594.250
|% 7,22
|
|YKBNK
|9,51
|473.114.439
|% 6,38
|
|AKBNK
|17,08
|827.650.965
|% 5,63
|
|EREGL
|44,10
|1.799.371.656
|% 6,73
|
|ALBRK
|3,50
|141.600.054
|% 0,86
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8499
|18,8538
|% 0,03
|
|Euro
|20,2206
|20,2324
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,6480
|22,7616
|% 0,18
|
|Frank
|20,3611
|20,4838
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0119
|5,0370
|% 0,05
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|1,25
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.576
|7.640
|5,00
|
|Yarım
|3.701
|3.739
|3,00
|
|Çeyrek
|1.850
|1.869
|1,00
|
Seans Raporu
10:44
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