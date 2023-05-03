***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 12:13
***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146233
BIST
14:164.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -84,76
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
14:1619,4825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0201
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
14:1621,5408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1322
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
14:161.262,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.262,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler14:14
|INTEM
|77,00
|10.031.052
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|56.621.437
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|22.414.081
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,83
|83.225.977
|% 7,58
|
|ISMEN
|44,36
|92.344.597
|% 6,38
|
|CRDFA
|3,42
|13.608.477
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|45.280.566
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|84.612.107
|% -10,00
|
|PAMEL
|180,00
|13.033.563
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|44.359.925
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,05
|4.458.913.788
|% -1,14
|
|THYAO
|125,70
|2.203.076.478
|% -0,48
|
|EREGL
|31,22
|1.436.834.084
|% -3,16
|
|KOZAL
|16,30
|1.395.617.525
|% -8,48
|
|TUPRS
|65,70
|1.220.858.101
|% 0,54
|
|KOZAL
|16,30
|1.395.617.525
|% -8,48
|
|EKGYO
|5,49
|462.052.320
|% -4,52
|
|YKBNK
|9,22
|558.027.688
|% -1,39
|
|EUPWR
|78,05
|4.458.913.788
|% -1,14
|
|ISCTR
|10,62
|490.867.384
|% -0,84
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4727
|19,4805
|% 0,09
|
|Euro
|21,5242
|21,5416
|% 0,62
|
|Sterlin
|24,2850
|24,4068
|% 0,39
|
|Frank
|21,8145
|21,9460
|% 0,54
|
|Riyal
|5,1767
|5,2027
|% 0,06
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|-0,43
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|0,79
|
|Cumhuriyet
|9.047
|9.184
|91,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.437
|4.537
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.276
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,82
|15,84
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,01
|73,01
|-2,31
|