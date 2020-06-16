MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|ICBCT
|5,83
|199.634.514
|% 10,00
|YYAPI
|1,21
|14.746.060
|% 10,00
|HUBVC
|22,00
|84.468.974
|% 10,00
|SNPAM
|7,92
|7.349.628
|% 10,00
|DOAS
|13,53
|74.670.563
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5845
|8,6276
|% 0,13
|Frank
|7,1679
|7,2111
|% 0,13
|Riyal
|1,8199
|1,8291
|% 0,40
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|3,73
|Altın Gr.
|380
|380
|1,18
|Cumhuriyet
|2.470
|2.485
|1,40
|Tam
|2.534
|2.553
|1,50
|Yarım
|1.235
|1.246
|0,80
|Çeyrek
|619
|624
|0,30
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,49
|0,09
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|0,03
|B. Petrol
|41,02
|41,02
|1,30
Seans Raporu
- 17:59DESPC Yüzde 8.55 oranında artışla 7.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 962, 165 adet işlem
- 17:58VESBE Yüzde 4.86 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 775, 635 adet işlem
- 17:57RYSAS Yüzde 9.97 oranında artışla 6.73 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 074, 615 adet işlem
- 17:56 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, TTKOM, YKBNK
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1876, 6 artarak (% 1.84 ) 103, 800