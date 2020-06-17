***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.06.2020 09:00
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Önder Türkkanı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851474
BIST
11:43111.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 240,57
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.789
11:436,8489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
11:437,7112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
11:43378,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,38
|Açılış
|: 379,01
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
378,54
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|84.826.541
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|100.207.308
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|4.979.014
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|42.749
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|32.084.248
|% 9,94
|
|TACTR
|6,75
|118.456
|% -10,00
|
|MSGYO
|2,66
|33.467.294
|% -9,83
|
|UMPAS
|0,77
|24.707
|% -9,41
|
|YONGA
|26,00
|19.240
|% -9,15
|
|DAGHL
|9,30
|1.608.513
|% -8,64
|
|ECILC
|6,40
|331.516.725
|% 4,92
|
|GARAN
|8,21
|276.132.818
|% 0,00
|
|ASELS
|32,38
|257.764.187
|% -0,43
|
|GUSGR
|4,37
|229.327.588
|% 3,07
|
|ODAS
|2,17
|185.710.322
|% 0,93
|
|IHLAS
|0,81
|111.826.696
|% 2,53
|
|ODAS
|2,17
|185.710.322
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,94
|163.381.303
|% 0,52
|
|ADESE
|1,82
|150.537.661
|% 2,82
|
|ALBRK
|1,59
|128.909.081
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5731
|8,6161
|% -0,14
|
|Frank
|7,1782
|7,2215
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8195
|1,8286
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-5,13
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.481
|-0,20
|
|Tam
|2.532
|2.549
|-0,30
|
|Yarım
|1.234
|1.244
|-0,10
|
|Çeyrek
|619
|623
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,30
|41,30
|0,34
|
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