***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.07.2020 17:01
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Doğan Atay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862570
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -42,97
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.153
18:056,9465
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0857
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
18:058,1533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0887
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
18:05435,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 6,20
|Açılış
|: 435,19
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,85
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|19.039.079
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|41.394.347
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|79.151.715
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.845.437
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|776.637
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.129.761
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.335,80
|949.644
|% -10,00
|
|DARDL
|12,88
|3.432.759
|% -9,99
|
|KLNMA
|46,72
|90.642.401
|% -9,98
|
|MEGAP
|3,61
|1.192.778
|% -9,98
|
|ASELS
|36,48
|2.827.235.266
|% -3,18
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.765.445
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.059.312
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,22
|1.302.879.795
|% -4,31
|
|GARAN
|7,40
|1.249.972.301
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,22
|1.302.879.795
|% -4,31
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.059.312
|% -2,57
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.765.445
|% 5,30
|
|IHLAS
|0,90
|319.283.809
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,68
|421.038.610
|% -8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9575
|9,0024
|% 1,54
|
|Frank
|7,5363
|7,5817
|% 1,33
|
|Riyal
|1,8462
|1,8554
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|10,48
|
|Altın Gr.
|435
|435
|6,01
|
|Cumhuriyet
|2.847
|2.884
|56,90
|
|Tam
|2.932
|2.966
|58,60
|
|Yarım
|1.423
|1.447
|28,60
|
|Çeyrek
|714
|725
|14,30
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,52
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,02
|
|B. Petrol
|43,51
|43,51
|-0,39
|
Seans Raporu
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