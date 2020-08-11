***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.08.2020 08:58
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Doğan Atay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867815
BIST
10:151.089
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 13,57
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.091
En Düşük
1.082
10:157,2925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0452
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3506
En Düşük
7,2611
10:158,5628
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0529
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,6397
En Düşük
8,5105
10:15469,84
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -8,61
|Açılış
|: 469,84
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
469,09
BIST En Aktif Hisseler10:15
|MEGAP
|3,71
|165.262
|% 12,42
|
|MEGAP
|3,71
|165.262
|% 12,42
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|BFREN
|859,10
|1.142.603
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|RALYH
|18,43
|1.794.277
|% -8,22
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,82
|291.025.968
|% 4,38
|
|KARSN
|3,09
|88.094.263
|% 5,46
|
|BIMAS
|66,10
|87.145.976
|% 2,16
|
|EKGYO
|1,99
|86.486.942
|% 0,51
|
|AFYON
|4,47
|51.623.000
|% 5,92
|
|EKGYO
|1,99
|86.486.942
|% 0,51
|
|KARSN
|3,09
|88.094.263
|% 5,46
|
|ASELS
|18,82
|291.025.968
|% 4,38
|
|CEMAS
|1,62
|25.065.644
|% 1,89
|
|MAKTK
|2,47
|30.628.794
|% 3,78
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2847
|7,2925
|% -0,62
|
|Euro
|8,5517
|8,5628
|% -0,61
|
|Sterlin
|9,5045
|9,5522
|% -0,62
|
|Frank
|7,9444
|7,9922
|% -0,46
|
|Riyal
|1,9401
|1,9498
|% -0,55
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.002
|2.002
|-25,31
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-7,65
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,12
|28,17
|-0,99
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,28
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|0,03
|