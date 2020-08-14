***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.08.2020 09:06
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Deniz Barçin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868879
BIST
10:211.096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,46
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.087
10:217,3699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0290
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
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7,3702
En Düşük
7,3269
10:218,6956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0175
|Açılış
|: 8,6750
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|Önceki Kapanış
|: 8,6100
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8,7055
En Düşük
8,6435
10:21461,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,11
|Açılış
|: 461,13
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler10:21
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|ULAS
|4,98
|4.072.593
|% 9,93
|
|FADE
|4,65
|2.799.481
|% 9,93
|
|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|6.302.011
|% 9,91
|
|RALYH
|16,11
|1.709.730
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|461.051
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|4.460.687
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,96
|192.373.727
|% -1,01
|
|KARSN
|3,20
|90.772.819
|% -2,74
|
|GARAN
|6,88
|84.625.593
|% -0,72
|
|ASELS
|17,38
|76.936.277
|% -1,19
|
|TUPRS
|79,05
|75.381.316
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,96
|192.373.727
|% -1,01
|
|TSKB
|1,10
|31.137.294
|% -1,79
|
|KARSN
|3,20
|90.772.819
|% -2,74
|
|YKBNK
|2,09
|50.865.064
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,46
|26.300.664
|% -2,01
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3677
|7,3699
|% 0,40
|
|Euro
|8,6913
|8,6956
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,5888
|9,6369
|% 0,29
|
|Frank
|8,0589
|8,1074
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9575
|1,9673
|% 0,32
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-10,32
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,48
|-1,03
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,20
|
|B. Petrol
|44,79
|44,79
|-0,17
|