***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.12.2020 09:09
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Önder Türkkanı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894357
BIST
11:201.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,93
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
11:207,6363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0230
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
11:209,3105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
11:20458,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,49
|Açılış
|: 458,66
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,40
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler11:18
|SNKRN
|14,85
|1.982.312
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.167.955
|% 9,99
|
|GUBRF
|56,80
|19.914.818
|% 9,97
|
|EMNIS
|34,18
|468.163
|% 9,97
|
|ATSYH
|6,18
|315.817
|% 9,96
|
|PAMEL
|16,93
|167.336
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|111.455
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,73
|226.260.913
|% -9,90
|
|EUYO
|4,20
|530.351
|% -8,70
|
|UFUK
|12,25
|18.375
|% -7,55
|
|GARAN
|10,11
|501.955.376
|% 0,70
|
|TSKB
|1,88
|345.482.615
|% 1,62
|
|OYAKC
|8,83
|301.781.185
|% 4,00
|
|EKGYO
|2,19
|279.866.965
|% 1,39
|
|ALARK
|7,74
|278.629.112
|% 3,48
|
|TSKB
|1,88
|345.482.615
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,19
|279.866.965
|% 1,39
|
|SKBNK
|1,46
|119.708.078
|% 1,39
|
|HLGYO
|3,73
|226.260.913
|% -9,90
|
|YYAPI
|1,88
|109.012.298
|% 5,62
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6358
|7,6416
|% -0,23
|
|Euro
|9,3097
|9,3177
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,2250
|10,2763
|% 0,25
|
|Frank
|8,5578
|8,6094
|% -0,14
|
|Riyal
|2,0291
|2,0393
|% -0,28
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,56
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,07
|
|B. Petrol
|49,75
|49,75
|-0,33
|