***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.12.2020 09:21
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yurdagül İnaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895913
BIST
10:001.480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,23
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.482
En Düşük
1.480
10:007,3667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0165
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3940
En Düşük
7,3640
10:009,0667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0957
En Düşük
9,0335
10:00447,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,70
|Açılış
|: 447,76
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
450,87
En Düşük
446,98
BIST En Aktif Hisseler10:00
|PKENT
|913,00
|434.588
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,78
|5.592.681
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,26
|1.258.799
|% 9,97
|
|ARZUM
|30,06
|127.184.732
|% 9,95
|
|TGSAS
|12,71
|841.275
|% 9,95
|
|BASCM
|14,22
|62.895
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,46
|389.080
|% -9,90
|
|YAPRK
|63,50
|36.068
|% -9,42
|
|PAMEL
|22,00
|23.078
|% -7,09
|
|OSMEN
|28,84
|87.068
|% -4,88
|
|GUBRF
|84,05
|3.534.869.722
|% 0,00
|
|ASELS
|18,44
|2.387.366.198
|% 0,00
|
|GARAN
|10,37
|1.957.266.296
|% 0,00
|
|HALKB
|5,63
|1.463.232.971
|% 0,00
|
|HEKTS
|19,90
|863.410.218
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,15
|766.937.729
|% 0,00
|
|HALKB
|5,63
|1.463.232.971
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,51
|489.334.019
|% 0,00
|
|GARAN
|10,37
|1.957.266.296
|% 0,00
|
|ASELS
|18,44
|2.387.366.198
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3617
|7,3667
|% -0,22
|
|Euro
|9,0498
|9,0667
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,0263
|10,0766
|% 0,02
|
|Frank
|8,3338
|8,3840
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9611
|1,9709
|% -0,06
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-4,20
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,57
|51,57
|-0,06
|
Seans Raporu
10:00
daha fazla
-
10:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, EKGYO, OYAKC
-
10:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GUBRF, DOHOL
-
10:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 39 artarak (% 0.03 ) 1, 333
-
10:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKNSA, PKENT, SNKRN, ARZUM, TGSAS, UMPAS
-
10:12
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, BASCM