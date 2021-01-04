***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.01.2021 14:41
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Deniz Barçin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896645
BIST
17:331.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 19,45
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:337,4010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0289
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:339,1053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0306
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:33459,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 6,95
|Açılış
|: 459,93
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,54
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:33
|NIBAS
|57,20
|26.592.458
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.112.492
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.039.028
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.340.282
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,14
|18.800.796
|% -9,56
|
|ARZUM
|22,52
|472.840.235
|% -8,53
|
|EKGYO
|2,33
|2.047.395.488
|% 8,88
|
|GUBRF
|78,75
|1.740.077.669
|% -8,48
|
|KOZAL
|106,30
|1.375.465.437
|% 9,93
|
|GARAN
|10,37
|1.297.280.402
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|1.065.604.097
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,33
|2.047.395.488
|% 8,88
|
|SKBNK
|1,55
|725.961.934
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,14
|765.607.308
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,91
|639.508.980
|% 5,05
|
|TSKB
|1,81
|398.727.755
|% 1,69
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3932
|7,4010
|% -0,39
|
|Euro
|9,0933
|9,1053
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,0235
|10,0737
|% -1,02
|
|Frank
|8,3533
|8,4036
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9607
|1,9705
|% -0,70
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|41,20
|
|Altın Gr.
|460
|460
|7,27
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,36
|1,01
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,21
|
|B. Petrol
|51,91
|51,91
|0,11
|
Seans Raporu
17:33
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17:42GOZDE
Yüzde 7.77 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 619, 927 adet işlem
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17:40ATAGY
Yüzde 6.17 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 602 adet işlem
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17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 01 artarak (% 1.28 ) 1, 657
-
17:39XU100
Endeks 1, 497 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 27, 223.00 milyon TL de
-
17:39IPEKE
Yüzde 6.04 oranında artışla 13.87 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 180, 126 adet işlem