***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.02.2021 09:11
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Haydar İnaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908053
BIST
11:561.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,14
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:567,0735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0171
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0836
En Düşük
7,0275
11:568,5162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0060
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5232
En Düşük
8,4633
11:56411,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,60
|Açılış
|: 411,49
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:56
|YKGYO
|5,94
|10.538.952
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|HATEK
|26,28
|33.486.878
|% 9,96
|
|KRTEK
|12,59
|9.511.366
|% 9,96
|
|TGSAS
|37,98
|13.362.305
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|IDEAS
|21,50
|8.527.672
|% -9,66
|
|SAMAT
|7,80
|130.778.829
|% -7,91
|
|KOZAL
|130,90
|1.066.950.554
|% 2,75
|
|DOHOL
|3,98
|716.257.715
|% -1,00
|
|ODAS
|4,25
|558.788.295
|% 2,91
|
|GARAN
|9,77
|473.834.752
|% 0,10
|
|ISFIN
|4,32
|413.548.815
|% 4,10
|
|DOHOL
|3,98
|716.257.715
|% -1,00
|
|ODAS
|4,25
|558.788.295
|% 2,91
|
|EKGYO
|2,49
|325.085.786
|% 1,63
|
|ISFIN
|4,32
|413.548.815
|% 4,10
|
|GSDHO
|2,75
|238.769.532
|% 3,00
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0694
|7,0735
|% 0,24
|
|Euro
|8,5090
|8,5162
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,6758
|9,7244
|% 0,11
|
|Frank
|7,8261
|7,8733
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8812
|1,8906
|% 0,30
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-0,77
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,04
|
|B. Petrol
|60,19
|60,19
|0,63
|
Seans Raporu
11:56
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12:06SEKUR
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12:04
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Endeks 1, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 9, 533.00 milyon TL de
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12:04ETYAT
Yüzde 9.72 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 113, 910 adet işlem