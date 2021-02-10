***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.02.2021 15:39
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Deniz Barçin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908883
BIST
16:541.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,41
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
16:547,0415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0271
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
16:548,5471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0239
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
16:54419,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,96
|Açılış
|: 419,15
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler16:54
|ERBOS
|66,55
|23.174.305
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|KONTR
|78,30
|97.994.173
|% 9,97
|
|TGSAS
|35,84
|40.361.612
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|KOZAL
|138,20
|2.302.142.837
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,62
|1.465.048.619
|% 0,77
|
|PETKM
|5,10
|1.027.097.995
|% -3,59
|
|GARAN
|10,13
|998.877.343
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,06
|804.339.114
|% 0,57
|
|EKGYO
|2,62
|1.465.048.619
|% 0,77
|
|GSDHO
|2,73
|701.812.557
|% 2,63
|
|PETKM
|5,10
|1.027.097.995
|% -3,59
|
|DOHOL
|3,53
|583.931.821
|% -0,28
|
|YKBNK
|2,93
|428.580.341
|% -1,01
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0377
|7,0415
|% -0,38
|
|Euro
|8,5420
|8,5471
|% -0,28
|
|Sterlin
|9,7214
|9,7701
|% -0,15
|
|Frank
|7,8784
|7,9259
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8717
|1,8811
|% -0,37
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|16,24
|
|Altın Gr.
|420
|420
|2,49
|
|Cumhuriyet
|2.791
|2.833
|-2,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|-0,43
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|-0,21
|
|Çeyrek
|673
|689
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,04
|
|B. Petrol
|61,46
|61,46
|0,24
|