***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.02.2021 16:13
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Deniz Barçin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908892
BIST
17:391.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,21
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
17:397,0429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0257
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
17:398,5468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0242
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
17:39417,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,68
|Açılış
|: 417,92
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler17:39
|ERBOS
|66,55
|23.305.408
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|DITAS
|51,85
|66.947.469
|% 9,99
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|40.692.845
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|KOZAL
|137,80
|2.413.035.504
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,63
|1.574.341.269
|% 1,15
|
|PETKM
|5,14
|1.237.440.004
|% -2,84
|
|GARAN
|10,20
|1.120.581.327
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,07
|863.630.277
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,63
|1.574.341.269
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,75
|720.086.070
|% 3,38
|
|PETKM
|5,14
|1.237.440.004
|% -2,84
|
|ODAS
|4,24
|784.352.239
|% 2,42
|
|DOHOL
|3,52
|633.472.285
|% -0,56
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0401
|7,0429
|% -0,36
|
|Euro
|8,5404
|8,5468
|% -0,28
|
|Sterlin
|9,7242
|9,7730
|% -0,12
|
|Frank
|7,8756
|7,9231
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8709
|1,8803
|% -0,41
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|11,45
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,21
|0,03
|
|B. Petrol
|61,24
|61,24
|0,02
|