***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.02.2021 09:12
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Deniz Barçin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909808
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
0
En Düşük
0
18:056,9383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0259
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
6,9661
En Düşük
6,9148
18:058,4248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0298
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,4620
En Düşük
8,3877
18:05406,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,27
|Açılış
|: 406,97
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
406,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|13,20
|53.436.411
|% 0,00
|
|TMPOL
|17,12
|32.785.327
|% 0,00
|
|SMART
|8,86
|9.415.916
|% 0,00
|
|VERUS
|66,65
|201.781.277
|% 0,00
|
|VESBE
|50,05
|53.925.650
|% 0,00
|
|PRKAB
|13,20
|53.436.411
|% 0,00
|
|TMPOL
|17,12
|32.785.327
|% 0,00
|
|SMART
|8,86
|9.415.916
|% 0,00
|
|VERUS
|66,65
|201.781.277
|% 0,00
|
|VESBE
|50,05
|53.925.650
|% 0,00
|
|KOZAL
|148,70
|4.993.570.362
|% 0,00
|
|SASA
|37,86
|1.705.705.802
|% 0,00
|
|THYAO
|12,40
|1.300.825.788
|% 0,00
|
|GUBRF
|73,15
|1.198.409.687
|% 0,00
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|734.425.858
|% 0,00
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|288.324.687
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,33
|359.767.124
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,72
|404.294.252
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9330
|6,9383
|% -0,37
|
|Euro
|8,4154
|8,4248
|% -0,35
|
|Sterlin
|9,6501
|9,6985
|% -0,04
|
|Frank
|7,7786
|7,8254
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8462
|1,8555
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|4,99
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,48
|63,48
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
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17:59
FRIGO, TKNSA, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MMCAS, ETYAT, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında