***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.02.2021 09:14
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Önder Türkkanı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912038
BIST
10:321.510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,79
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.516
En Düşük
1.496
10:327,1243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0191
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1483
En Düşük
7,0712
10:328,6673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0307
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6932
En Düşük
8,5921
10:32414,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,50
|Açılış
|: 414,03
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,73
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler10:32
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|VERTU
|34,76
|15.823.735
|% 6,95
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|415.548
|% -9,99
|
|RODRG
|19,48
|716.572
|% -9,98
|
|DIRIT
|7,22
|220.318
|% -9,98
|
|SASA
|37,78
|570.943.602
|% 4,02
|
|KOZAL
|136,20
|432.870.860
|% 2,10
|
|ASELS
|17,57
|396.176.952
|% 2,87
|
|PETKM
|5,31
|292.140.338
|% -2,21
|
|THYAO
|12,94
|261.207.159
|% -0,61
|
|PETKM
|5,31
|292.140.338
|% -2,21
|
|TSKB
|1,81
|95.431.000
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,32
|91.361.293
|% -0,85
|
|SKBNK
|1,43
|53.094.508
|% 0,00
|
|ODAS
|3,99
|134.439.067
|% 0,25
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1211
|7,1243
|% 0,27
|
|Euro
|8,6601
|8,6673
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,0678
|10,1183
|% 0,69
|
|Frank
|7,8309
|7,8780
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8937
|1,9032
|% 0,24
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,98
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,00
|
|B. Petrol
|64,37
|64,37
|-0,11
|
Seans Raporu
10:32
daha fazla
-
10:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 06 kaybederek (% -0.19 ) 1, 586
-
10:46XU100
Endeks 1, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 5, 157.00 milyon TL de
-
10:46GLBMD
Yüzde -7.95 oranında düşüşle 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 607, 392 adet işlem
-
10:45GLBMD
Yüzde -8.21 oranında düşüşle 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 579, 647 adet işlem
-
10:44DITAS
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 16.20 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 354 adet işlem